Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Precios van desde los 10 a 40 soles. | Foto: Facebook Deportivo Garcilaso
Precios van desde los 10 a 40 soles. | Foto: Facebook Deportivo Garcilaso
Por Redacción EC

Deportivo Garcilaso anunció el inicio de la venta de entradas para el partido ante Alianza Lima, correspondiente al Torneo Apertura de la Liga 1. El encuentro se disputará este sábado 14 de marzo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad del Cusco.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: