Deportivo Garcilaso anunció el inicio de la venta de entradas para el partido ante Alianza Lima, correspondiente al Torneo Apertura de la Liga 1. El encuentro se disputará este sábado 14 de marzo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad del Cusco.

La directiva del cuadro cusqueño sorprendió al anunciar precios accesibles para los aficionados que deseen asistir al estadio. Las entradas fueron puestas a la venta a través de la plataforma TuTicket y presentan diferentes valores según la tribuna.

Los precios establecidos son los siguientes:

Occidente: S/ 40

S/ 40 Oriente: S/ 30

S/ 30 Norte (visita): S/ 25

S/ 25 Sur (promoción 2x1 para local): S/ 20

S/ 20 Niños de 5 a 10 años: S/ 10

Desde el club cusqueño invitaron a los hinchas a llenar el estadio y alentar al equipo en un partido importante frente a uno de los clubes más populares del país.

“Es momento de alentar con el corazón, cantar con el alma y empujar juntos desde la tribuna”, fue el mensaje difundido por la institución al anunciar la venta de boletos.