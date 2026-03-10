Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Deportivo Garcilaso anunció el inicio de la venta de entradas para el partido ante Alianza Lima, correspondiente al Torneo Apertura de la Liga 1. El encuentro se disputará este sábado 14 de marzo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad del Cusco.
