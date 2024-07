Este lunes 22 de julio, Jorge Fossati brindó conferencia de prensa post Copa América, donde Perú quedó último sumando tan solo 1 punto y sin marcar goles. El entrenador de la selección peruana, aprovechó para hacer un breve resumen de lo que le dejó la competencia continental, además, se refirió al tema de Renato Tapia.

Recordemos que la ausencia de Tapia fue debido a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no respondió al pedido del jugador de otorgarle una póliza de seguro ante una eventual lesión en la Copa América.

“Claro (que me preocupa que no tenga club).¿Cómo está mi relación? Bien. Más allá de que estemos o no de acuerdo. Fuimos frontales y nos dijimos lo que pensábamos”, expresó Fossati sobre su relación con Tapia.

“Es un jugador que yo consideraba muy importante, desgraciadamente se dio un hecho coyuntural, el tema del famoso seguro, que no sé si fue en definitiva el único tema. No estaban dadas las condiciones, y no por el seguro, para Renato estuviera con nosotros, pero yo no lo cerraba las puertas a él ni a ninguno de los que no estuvo, porque no tengo un motivo insalvable para cerrarle las puertas”, agregó.

“Mi preocupación pasa porque están en una situación de impasse y eso puede jugarnos en contra para septiembre, que estén sin clubes o sin ritmo de fútbol”, finalizó el director técnico de Perú.