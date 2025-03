Cali, la “Sucursal del Cielo”, es una ciudad que respira salsa y fútbol a partes iguales. Aquí, en el Pascual Guerrero, donde la pasión se desborda en cada jornada, Luis Ramos marcó hace unos días su primer gol con América de Cali. Un instante que significa mucho más que una simple anotación: es un alivio, una validación y el comienzo de una historia que quiere escribir con letras doradas en Colombia.

Para un delantero peruano, el camino al extranjero no es sencillo. Nos cuesta emigrar, nos pesa la presión, nos exigen resultados inmediatos. Y cuando la pelota no entra, las dudas acechan. Pero Ramos, con sacrificio y convicción, ha dado el primer paso para ganarse un lugar en uno de los equipos más grandes del continente. Su gol no solo vale en el marcador, sino en confianza, en respaldo y en la tranquilidad de saber que el esfuerzo tiene recompensa.

En esta entrevista, hablamos con Luis Ramos sobre sus sensaciones tras su primer gol con la camiseta de América de Cali, los desafíos de jugar en una liga tan exigente y lo que significa para un delantero peruano ser convocado a la próxima fecha FIFA frente a Bolivia y Venezuela, que se disputará en unos días.

“Sí muy feliz por el gol, ya venía trabajando para eso y gracias a Dios se me están dando las cosas”, afirmó Luis Ramos en un primer momento.

Luis Ramos. (Foto: América de Cali)

Asimismo, al ser consultado si sentía presión por no marcar en los juegos anteriores, el ex delantero de Cusco FC dijo lo siguiente: “Si yo la verdad, me preocupo en mi trabajo y estoy convencido en lo que puedo aportar y en la capacidad que tengo para hacer goles. El no anotar nunca fue una presión para mí , me importa que el equipo gane antes que lo personal”, agregó.

Sueño selección

Tras la designación de Óscar Ibáñez como nuevo entrenador de la selección peruana, de cara a los partidos restantes de Eliminatorias, le preguntamos a Ramos si lo habían contactado desde la Videna.

“No tuve comunicación, pero esperemos que se pueda dar esa convocatoria, porque estoy con mucha confianza y ganas de poder jugar y representar al país”, afirmó.

El puesto de 9 en estos momentos de la selección peruana recae en Gianluca Lapadula, Alex Valera y quizás Paolo Guerrero, que hace unos meses renunció a la selección peruana. Por ende, la presencia de Ramos podría ser útil de cara a los juegos ante Bolivia y Venezuela a disputarse en menos de 15 días.

“Esperemos que me puedan convocar porque me siento con muchas ganas y confianza para poder aportar a la selección”, sentenció Ramos a El Comercio.