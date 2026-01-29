El futbolista Oliver Sonne fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Sparta Praga, uno de los clubes más importantes del fútbol de República Checa, dando así un nuevo paso en su carrera profesional en Europa. El lateral, con raíces peruanas y presencia en la selección nacional, llega al conjunto capitalino tras su paso por el Silkeborg de Dinamarca, en una operación que refuerza el proyecto deportivo del equipo para las competencias locales e internacionales.

El club checo confirmó la incorporación del defensor mediante sus canales oficiales, destacando su versatilidad por la banda derecha y su experiencia en el fútbol europeo. Sonne firmó contrato por varias temporadas y se integrará de inmediato a los trabajos del primer equipo, que afronta la recta final del campeonato y la participación en torneos continentales.

𝐒apa Inca 🌞 pic.twitter.com/GkqPLrqbQX — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 29, 2026

Este movimiento también genera expectativa en el entorno de la Selección Peruana, ya que el jugador viene siendo seguido de cerca por el comando técnico debido a su proyección y continuidad en ligas competitivas. Su llegada al Sparta Praga representa una oportunidad importante para ganar mayor ritmo internacional y consolidarse como alternativa en el equipo nacional.

Además del fichaje de Sonne, el mercado europeo también mantiene atentos a otros futbolistas peruanos, como Joao Grimaldo, quien continúa evaluando opciones para dar el salto al exterior. Ambos casos reflejan el interés creciente del fútbol europeo por jugadores vinculados al balompié peruano, en un contexto clave para el futuro de la ‘Bicolor’.