Pablo Guede explicó lo que pasó con Federico Girotti en el partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético | VIDEO

Uno de los momentos que más llamó la atención durante el empate de Alianza Lima ante Alianza Atlético de Sullana fue el tenso cruce entre Pablo Guede y Federico Girotti en pleno partido. Según informaron en la transmisión de L1MAX, el delantero no reaccionó de la mejor manera ante una indicación del técnico argentino, respondiendo con un gesto que evidenciaba molestia en su rostro.

Aunque no se pudo conocer con exactitud qué palabras se intercambiaron, las imágenes mostraron a Girotti visiblemente incómodo tras el llamado de atención desde el área técnica. La reacción del atacante no pasó desapercibida, ya que Guede, al notar la respuesta, se dio la vuelta totalmente desencajado, reflejando su fastidio por la situación.

“Estoy seguro de lo que hago y creo que no estamos mal. De tres partidos tenemos 7 puntos. Entiendo a los hinchas, pero creo que el OBJETIVO es salir campeón. Como le grité a Girotti le grito a todos porque es mi forma de entrenar”



Pablo Guede, DT de Alianza Lima



Este episodio generó sorpresa, considerando que el entrenador es conocido por su intensidad y constante comunicación con sus dirigidos durante los encuentros. La tensión en ese momento reflejó la exigencia del partido y el nivel de presión por conseguir un resultado favorable, en un duelo donde Alianza Lima buscaba asegurar los tres puntos.

Tras el compromiso, el propio Guede se refirió indirectamente al tema y defendió su forma de dirigirse al plantel, dejando en claro que su actitud es parte de su estilo de trabajo. “Como le grité a Girotti le grito a todos porque es mi forma de entrenar”, afirmó el técnico, restando dramatismo al cruce y reafirmando su liderazgo dentro del equipo.