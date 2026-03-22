Pablo Guede reveló el motivo por el cual decidió rechazar la propuesta de San Lorenzo de Almagro y continuar al mando de Alianza Lima, en medio de los rumores sobre su posible salida del club blanquiazul.
Pablo Guede reveló el motivo por el cual decidió rechazar la propuesta de San Lorenzo de Almagro y continuar al mando de Alianza Lima, en medio de los rumores sobre su posible salida del club blanquiazul.
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En declaraciones recientes, el entrenador fue claro al explicar su postura: “No podía irme ahora. Tengo un compromiso asumido con el club y no me parecía lo correcto dejar el proyecto a mitad de camino”, sostuvo, dejando en evidencia que su decisión pasa por un tema de responsabilidad profesional.
Además, Guede reveló detalles sobre cómo se dio el interés desde Argentina y reafirmó que la decisión final fue suya: “Mi representante recibió una oferta de San Lorenzo y yo decidí quedarme en Alianza. Fue un poco movido por todo lo que pasamos, pero lo más importante fue que el grupo se supo sobreponer a un montón de adversidades”, comentó, resaltando la fortaleza del plantel íntimo.
Finalmente, el estratega argentino dejó en claro que su prioridad es lo deportivo: “Estoy muy cómodo acá, con los jugadores, con el grupo de trabajo y con la gente del club. Mi cabeza está puesta en Alianza Lima, en mejorar y en pelear cosas importantes. Después se verá qué pasa en el futuro”, sentenció, cerrando así cualquier especulación sobre una salida inmediata.