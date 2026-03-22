Por Redacción EC

Pablo Guede reveló el motivo por el cual decidió rechazar la propuesta de San Lorenzo de Almagro y continuar al mando de Alianza Lima, en medio de los rumores sobre su posible salida del club blanquiazul.

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