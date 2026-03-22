Pablo Guede reveló el motivo por el cual decidió rechazar la propuesta de San Lorenzo de Almagro y continuar al mando de Alianza Lima, en medio de los rumores sobre su posible salida del club blanquiazul.

En declaraciones recientes, el entrenador fue claro al explicar su postura: “No podía irme ahora. Tengo un compromiso asumido con el club y no me parecía lo correcto dejar el proyecto a mitad de camino”, sostuvo, dejando en evidencia que su decisión pasa por un tema de responsabilidad profesional.

Además, Guede reveló detalles sobre cómo se dio el interés desde Argentina y reafirmó que la decisión final fue suya: “Mi representante recibió una oferta de San Lorenzo y yo decidí quedarme en Alianza. Fue un poco movido por todo lo que pasamos, pero lo más importante fue que el grupo se supo sobreponer a un montón de adversidades”, comentó, resaltando la fortaleza del plantel íntimo.

Finalmente, el estratega argentino dejó en claro que su prioridad es lo deportivo: “Estoy muy cómodo acá, con los jugadores, con el grupo de trabajo y con la gente del club. Mi cabeza está puesta en Alianza Lima, en mejorar y en pelear cosas importantes. Después se verá qué pasa en el futuro”, sentenció, cerrando así cualquier especulación sobre una salida inmediata.