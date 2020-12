Conforme a los criterios de Saber más

Para clasificar al Mundial de Rusia 2018, Ricardo Gareca usó un póquer de ases. Cuatro jugadores que, con su producción goleadora, facilitaron el paso seguro rumbo al torneo máximo de selecciones. Paolo Guerrero (5 goles), Edison Flores (5 goles), Christian Cueva (4 goles) y Jefferson Farfán (3 goles) alcanzaron una productividad decisiva. En medio de la oscuridad por el accidentado inicio de Eliminatorias, Gareca pudo ver una luz tenue al cierre de este 2020. Una de esas cartas ganadoras podrá ser mostrada otra vez sobre la mesa.

Han sido días de fiestas con buenas noticias en la casa de José Paolo Guerrero Gonzales. Las fotos que ha subido a sus redes sociales evidencian la euforia y la seguridad por la cercanía de tiempos mejores. Al lado de Doña Peta, con un árbol navideño de fondo, Paolo Guerrero se mostró feliz como el regalo más esperado en la Videna de San Luis. Su recuperación ha transitado a grandes velocidades. Esa lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha va quedando en el olvido.

El 1 de enero, Paolo Guerrero cumplirá 37 años, sin embargo su estado físico aún ofrece asombrosas respuestas. Ya en la tercera semana de diciembre, el ‘Depredador’ comenzó a hacer entrenamiento diferenciado en el campo del Inter de Porto Alegre.

“En toda lesión no es igual tener 20 años a tener 35. La juventud ayuda, pero la edad de Paolo Guerrero no es determinante para su lesión. También puede ser el caso de un chico de 18 años que no maneje bien el umbral del dolor y sea peor que un chico de 40 que lo maneje bien”, nos explicó hace unos meses el ex médico de la selección peruana, Julio Grados.

-Te espero, febrero-

Apenas se hizo oficial la lesión de Paolo Guerrero, el médico actual de la selección peruana, Julio Segura, apostó por una recuperación rápida. “Según lo que conversamos, su rehabilitación se podrá dar antes de lo estimado”, dijo Segura.

La fecha inicial de diagnóstico para Guerrero era la quincena de febrero. Su vuelta a las canchas podrían concretarse antes y eso lo festejan en el comando técnico de la Blanquirroja. Lo ideal para Gareca y compañía es que Paolo Guerrero pueda regresar un mes antes de la fecha de Eliminatorias de marzo. Su presencia tiene carácter de urgente ante Bolivia y Venezuela.

De ese póquer de ases, Edison Flores no ha vuelto en su mejor versión en noviembre; Christian Cueva va a cumplir dos años y medio sin encontrar regularidad en ningún club y Jefferson Farfán todavía no encuentra equipo (aunque es seguro que también estará en el llamado de marzo). Por eso, lo de Paolo recuperado es lo mejor que le puede pasar a esta alicaída versión de la selección peruana.

Los números respaldan esta necesidad: Paolo Guerrero anotó 18 goles en la era Gareca en 46 partidos. Ganó 17 veces, empató 13 y perdió 16. Y no olvidemos otro pequeño gran detalle, Guerrero es un sinónimo de rebeldía ante la adversidad. Sus goles en Eliminatorias fueron, en su mayoría, en situaciones de apremio: el empate transitorio ante Argentina, al igual con Uruguay y Colombia.

Ya falta menos de un mes, para que Ricardo Gareca reciba la noticia sobre si podrá contar o no con Paolo. Por ahora, el panorama es favorable y sorprendente. Paolo Guerrero aún no debuta en estas Eliminatorias, pero su regreso a las canchas antes de tiempo ya se puede cantar como un primer gol.

