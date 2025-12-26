Sporting Cristal ya perfila su plantel para el 2026 y empezó a oficializar refuerzos. En esa lista aparece Juan Cruz González, lateral derecho argentino que llegará desde Chacarita Juniors y que se perfila como una de las apuestas de la próximo temporada en la Liga 1a. El futbolista, en una reciente entrevista, aseguró no sentirse intimidado por la presión y destacó que llega preparado para asumir ese desafío en La Florida.

“Acá (en Argentina) desde chiquito te enseñan a jugar con la presión. En el ascenso del fútbol argentino la gente lo toma como parte de su vida, del día a día. Uno ya lo naturaliza: si quieres ser futbolista, tienes que vivir con esto y a mí me encanta la presión“, contó Cruz a Exitosa Deportes.

Sporting Cristal oficializó la llegada del lateral argentino Juan Cruz González como refuerzo para la temporada 2026, con el objetivo de fortalecer su plantel y ser protagonista en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Cruz resaltó la intensidad con la que se vive el fútbol en clubes como Chacarita, donde el hincha exige competir al máximo sin importar el rival. Esa mentalidad, sostuvo, lo llevó a disputar cada partido con la misma energía, ya sea frente al puntero o al colero del torneo.

De cara a su llegada a Sporting Cristal, el defensor confesó sentir ansiedad por lo que será su estreno internacional. Hasta ahora, su único contacto en el plantel ha sido con Santiago González, su compatriota, y su objetivo es adaptarse con rapidez para arrancar en óptimas condiciones la pretemporada del 5 de enero.

En el plano futbolístico, Juan Cruz se define como un jugador polifuncional, una cualidad que considera clave para ganarse un lugar. Si bien su posición natural es la de lateral derecho, destaca por su vocación ofensiva y por su capacidad para proyectarse constantemente en ataque.

“Puedo jugar en cualquier posición porque me gusta asociarme y atacar mucho. Uno tiene que estar preparado y adaptado para jugar mínimo en tres posiciones, porque a la hora de buscar un jugador necesitan que pueda jugar de central, lateral o de ‘5’”, contó el futbolista de 29 años.

Juan Cruz González 🇦🇷 es lateral, tiene 29 años y viene de haber jugado los últimos años en 🇪🇨Aucas y Chacarita Juniors de su país.



¡Vamos con todo, Juan! 💪#FuerzaCristal

Su último paso por Chacarita dejó números que respaldan su rendimiento. En la reciente campaña con el “Funebrero” disputó 25 partidos y fue titular en cerca del 90% de ellos, aportando 3 goles. Más allá de las estadísticas, sobresalió por su disciplina táctica, su resistencia física y su capacidad para recorrer toda la banda durante los 90 minutos, incluso desempeñándose como carrilero en línea de cinco.

Antes de regresar al club argentino, Juan Cruz tuvo una experiencia en Aucas de Ecuador durante el 2024, donde sumó 31 encuentros, anotó 2 goles y dio 4 asistencias. Aunque llegó a préstamo con opción de compra, esta no se ejecutó, lo que permitió su retorno a Chacarita y, posteriormente, su llegada a Sporting Cristal, pese al interés de clubes ecuatorianos.