Sporting Cristal continúa reforzando su plantel para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1. El conjunto rimense confirmó este martes la incorporación del delantero argentino Michael Hoyos, quien llega como agente libre tras finalizar su vínculo con Newell’s Old Boys y firmó contrato hasta diciembre de 2027.

El experimentado atacante de 34 años se suma al equipo dirigido por Roberto Mosquera con el objetivo de aportar alternativas ofensivas, luego de un Torneo Apertura en el que los celestes no lograron mantener la regularidad necesaria para pelear por los primeros lugares.

Sporting Cristal oficializa el fichaje de Michael Hoyos

El club hizo oficial la llegada del futbolista mediante una publicación en sus redes sociales, en la que le dio la bienvenida al nuevo integrante del plantel.

“¡Bienvenido al Rímac, Michael! Nos complace anunciar a Michael Hoyos como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2027. ¡A darlo todo por nuestros colores!”, informó el club.

Aunque el fichaje ya fue anunciado, la inscripción del delantero todavía depende de la liberación de un cupo de extranjero. En ese contexto, el brasileño Felipe Vizeu aparece como uno de los jugadores con mayores posibilidades de dejar la institución en los próximos días.

¡Bienvenido al Rímac, Michael! 🙌



Nos complace anunciar a Michael Hoyos como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2027.



¡A darlo todo por nuestros colores! 🩵#SaludHoyos#FuerzaCristal pic.twitter.com/fKqC1pRz8V — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 7, 2026

La trayectoria de Michael Hoyos antes de llegar a Sporting Cristal

Michael Hoyos nació en Estados Unidos y cuenta con nacionalidad argentina y ecuatoriana. A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas de clubes como Newell’s Old Boys, Estudiantes de La Plata y Sarmiento en Argentina.

Además, tuvo un destacado paso por el fútbol ecuatoriano, donde vistió las camisetas de Barcelona SC y Liga de Quito, entre otros equipos.

Su experiencia en diferentes ligas sudamericanas es uno de los aspectos que Sporting Cristal busca aprovechar para fortalecer su ataque durante la segunda parte de la temporada.

La llegada de Hoyos se suma a las incorporaciones ya anunciadas por Sporting Cristal tras el regreso de Roberto Mosquera al banquillo. Previamente, el club confirmó los fichajes del delantero Hernán Barcos y del extremo colombiano Juan Manuel Cuesta.