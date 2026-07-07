Michael Hoyos es nuevo jugador de Sporting Cristal hasta diciembre de 2027. Foto: Sporting Cristal /Instagram
Michael Hoyos es nuevo jugador de Sporting Cristal hasta diciembre de 2027. Foto: Sporting Cristal /Instagram
Por Redacción EC

Sporting Cristal continúa reforzando su plantel para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1. El conjunto rimense confirmó este martes la incorporación del delantero argentino Michael Hoyos, quien llega como agente libre tras finalizar su vínculo con Newell’s Old Boys y firmó contrato hasta diciembre de 2027.

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