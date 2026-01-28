En la antesala del enfrentamiento ante Universitario de Deportes, Pablo Trobbiani, entrenador de ADT, analizó las principales virtudes del conjunto crema y aseguró que en lugar de temer a la ‘U’ lo que siente es la necesidad de mantener máxima atención durante el partido.
En declaraciones a L1 Radio, el técnico argentino señaló que conoce de cerca el trabajo del español y que viene siguiendo su evolución desde hace años.
“Lo vengo siguiendo desde la Serie B, cuando estuvo en Independiente Junior (Ecuador), y también cuando salió campeón el año pasado”, comentó.
Trobbiani remarcó que los equipos que entrena Rabanal son intensos y ejecutan una presión constante en el campo.
“Son equipos muy intensos, presionan muy alto, elaboran rápido por dentro y terminan por afuera, como se vio el otro día”, explicó.
El entrenador de ADT también subrayó otras características del cuadro crema, como la verticalidad y el buen manejo del balón.
“Tratan de llegar con mucha velocidad, con verticalidad, tener buen trato de balón y no dejarte jugar”, añadió.
Finalmente, Trobbiani destacó que Universitario ha mostrado un rendimiento sólido en sus presentaciones recientes y aseguró que su equipo ha trabajado específicamente para contrarrestar ese estilo. “En Ecuador lo ha hecho muy bien y hay que estar atentos a todas esas cuestiones, que las tenemos presentes y las hemos estudiado”, concluyó.
Universitario recibirá en casa a ADT en su primer partido del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro está programado para este 01 de febrero a las 6.00 pm.
