Por Redacción EC

En 2025, el equipo crema tuvo un arranque sólido que lo llevó a pelear la punta del campeonato. Hasta una etapa similar del torneo, marchaba en el primer lugar, con 23 puntos en 11 partidos y una diferencia de goles de +17, reflejando un equipo dominante tanto en resultados como en rendimiento ofensivo. Ese nivel lo posicionaba como uno de los principales candidatos al título.

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