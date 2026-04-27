En 2025, el equipo crema tuvo un arranque sólido que lo llevó a pelear la punta del campeonato. Hasta una etapa similar del torneo, marchaba en el primer lugar, con 23 puntos en 11 partidos y una diferencia de goles de +17, reflejando un equipo dominante tanto en resultados como en rendimiento ofensivo. Ese nivel lo posicionaba como uno de los principales candidatos al título.

Sin embargo, en 2026 el panorama es distinto. Universitario se ubica en el cuarto lugar tras 12 partidos, con 21 puntos y una diferencia de goles de +6. Aunque sigue siendo competitivo, ha perdido contundencia y regularidad en comparación al año anterior. Los resultados recientes muestran un equipo más irregular, con empates y una derrota que frenaron su ritmo en el torneo.

El rendimiento de Universitario de Deportes muestra un contraste claro entre la temporada 2025 y lo que viene siendo el 2026, especialmente en Liga 1 y Copa Libertadores.

La diferencia también se refleja en el promedio de puntos por partido: pasó de 2.09 en 2025 a 1.75 en 2026. Esto evidencia una caída en la eficacia del equipo, que ahora deja más puntos en el camino y no mantiene la misma solidez que lo caracterizaba.

En el plano internacional, el contraste es aún más marcado. En la Copa Libertadores 2025, Universitario sumaba 3 puntos en sus dos primeros partidos y ocupaba el segundo lugar de su grupo. En cambio, en 2026 apenas registra 1 punto en el mismo tramo y se ubica último, complicando seriamente sus opciones de clasificación.

En resumen, Universitario ha pasado de ser un equipo dominante en 2025 a uno más irregular en 2026. Si bien se mantiene en zona competitiva, los números reflejan una baja en rendimiento que deberá corregir si quiere volver a pelear el título y tener protagonismo internacional.