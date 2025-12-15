La CONMEBOL Libertadores publicó el top 50 del ranking de clubes en sus redes sociales. (Foto: Universitario)
Redacción EC
Redacción EC

La CONMEBOL publicó, este lunes 15 de diciembre, el top 50 del ranking de los clubes en la Copa Libertadores. En el listado, Universitario de Deportes ascendió del puesto 41 al 32, con 2247 puntos.

En el ranking también aparecen otros clubes peruanos, unos mejores ubicados que otros, como: Melgar (49°), Alianza Lima (40°) y Sporting Cristal (38°).

La posición de la ‘U’ lo favorece, y podría conformar el Bombo 2 en el sorteo de la Copa Libertadores 2026.

