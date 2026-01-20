El delantero argentino Lisandro Alzugaray arribó la tarde de este lunes 19 de enero al aeropuerto internacional Jorge Chávez para incorporarse de manera oficial a Universitario de Deportes, que continúa reforzando su plantel de cara a la nueva temporada.

El atacante, quien defendió los colores de LDU entre 2023 y 2025, fue anunciado como nuevo jugador crema el último viernes. Con su llegada, se convirtió en el cuarto refuerzo extranjero del conjunto estudiantil, luego de las incorporaciones de Sekou Gassama, Caín Fara y Héctor Fértoli.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Tras su arribo a Lima, Alzugaray cumplirá en las próximas horas con los exámenes médicos de rigor, paso previo a sumarse a los trabajos de pretemporada bajo las órdenes del comando técnico de la ‘U’.

La presentación oficial del plantel crema está programada para este sábado 24 de enero, cuando Universitario celebre la tradicional Noche Crema en el estadio Monumental, evento en el que enfrentará a la Universidad de Chile ante su hinchada.

Lisandro Alzugaray, refuerzo de Universitario llegó a Lima. pic.twitter.com/CtPKV5OAWB — Tim JL (@josltim) January 19, 2026

El atacante argentino será uno de los nombres que genere expectativa en dicho compromiso, al tratarse de una de las principales apuestas del club para potenciar su ofensiva en la presente campaña.

Cabe señalar que Alzugaray no estuvo presente en el último amistoso de Universitario, en el que el cuadro merengue se impuso por 3-2 a Melgar la mañana de este martes 20 de enero en el Monumental. Quien sí participó fue el brasileño Silveira, séptimo refuerzo del equipo crema.