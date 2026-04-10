Universitario de Deportes, en alianza con Marathon, presentó oficialmente su nueva camiseta Away 2 para la temporada 2026. Esta indumentaria será la segunda equipación alterna del club y será utilizada tanto en la Copa Libertadores como en el torneo local, reafirmando la presencia del cuadro crema en las principales competencias.

Bajo el concepto “Más de 100 años que bailan a mi ritmo”, la camiseta busca reflejar la supremacía histórica de Universitario, un club que ha marcado el pulso del fútbol peruano durante más de un siglo. La propuesta transmite identidad, orgullo y una conexión directa con la hinchada, dentro y fuera de la cancha.

El diseño destaca por una base negra acompañada de acentos en tonos neón, logrando una estética moderna y desafiante. Además, incorpora una trama gráfica con frases icónicas como “Tricampeón”, “El Más Campeón” y “El Único Grande”, elementos que nacen desde la tribuna y forman parte del ADN del hincha crema.

En cuanto a lo técnico, la camiseta está fabricada con tecnología HIDROTEC, lo que garantiza frescura, ligereza y alto rendimiento. Está pensada para acompañar a los jugadores en la alta exigencia tanto del campeonato local como de la Copa Libertadores.

La nueva camiseta Away 2 ya se encuentra disponible desde este 10 de abril en tiendas físicas de Marathon a nivel nacional y en su plataforma online. Con este lanzamiento, Universitario y la marca deportiva refuerzan su mensaje: la grandeza no se discute, se demuestra en cada partido y se vive en cada rincón del país.

Precios de la camiseta