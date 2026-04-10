Por Redacción EC

Universitario de Deportes, en alianza con Marathon, presentó oficialmente su nueva camiseta Away 2 para la temporada 2026. Esta indumentaria será la segunda equipación alterna del club y será utilizada tanto en la Copa Libertadores como en el torneo local, reafirmando la presencia del cuadro crema en las principales competencias.

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