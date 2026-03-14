En cada fin de semana, el vóley se confirma como el deporte más querido en el país. Se nota en el lleno total del Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, y lo confirma cada equipo dando el máximo para entregar el mejor espectáculo.

La Liga Peruana ya entró en su fase definitiva y desde hoy se disputan los cuartos de final del torneo y los cruces no dejan nada por anticipar, solo que se verá buen vóley, y que un posible clásico solo se daría en una final, ya que Alianza y Universitario están en cuadros distintos.

Alianza y Universitario, desde el regreso de las cremas a la Liga (2023), solo se enfrentaron en esa temporada en una fase de Eliminación. Fue en cuartos de final y las blanquiazules ganaron los dos partidos por 3-1. En la temporada del año pasado no se cruzaron en las llaves y las cremas llegaron a semifinales, que perdieron ante Regatas.

Estadísticas Maxima anotadora Nicole Pérez - Atenea 435 pts.

Natalia Alves - Rebaza* 358 pts.

Nayla da Silva - Olva* 357 pts

Y hay tanto en juego en cada partido que la Federación Peruana de Vóley anunció que habrá ‘challenger’ desde esta ronda, es decir, se instalarán cámaras para definir algunas jugadas dudosas, el VAR del vóley.

Solo basta decir que ni en el cruce entre el primero, Alianza Lima, y el octavo, SOAN, hay un favorito contundente. Si bien las blanquiazules son las que se llevan las apuestas, el pasado fin de semana, el cuadro de Puente Piedra las puso en aprietos en el cierre de la segunda etapa. Así que nada está dicho.

Liga Peruana de Vóley

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Hoy se inician los cruces con el duelo entre Géminis y Atenea, cuarto y quinto del certamen, con Nicole Pérez en el campo, hoy la máxima anotadora del campeonato (435). Un duelo por demás parejo que enfrenta a las dos únicas entrenadoras mujeres de la liga. Natalia Málaga de un lado y Lorena Góngora Gorgona del otro.

Atenea le ha ganado los dos partidos de este temporada, pero Géminis viene en ascenso en los últimos partidos, tanto que terminó por encima en la tabla general.

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Estadísticas Mejor líbero Miriam Patiño - Universitario 0,4987

Andrea Villegas - Circolo 0,4793

Esmeralda Sánchez - Alianza 0,4527



Mejor opuesto Maeva Orlé - Alianza 2,1029

Altagracia Alonzo - Géminis 1,9861

Milagros Legario - Kazoku* 1,7111

Luego será turno de Alianza ante SOAN, con la hinchada blanquiazul llenando el coliseo, pese a que a la misma hora juega el equipo de fútbol en el Cusco.

Por plantel, Alianza es la candidata no solo en la serie, sino en al campeonato, pero una mala tarde puede cambiar sus planes. Las íntimas deben hacer pesar su jerarquía, con la que vienen de ser terceras en el Sudamericano de Vóley.

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El domingo se vivirá un clásico con el cruce entre Universitario y Regatas. Lo que fue las semifinales del año pasado, esta vez se cruzan en los cuartos debido al bajón de ambos equipos. Las cremas eran líderes pero perdieron cuatro encuentros consecutivos (Géminis, Circolo, Alianza, San Martín), lo que las hizo retroceder, mientras las chorrillanas padecen la ausencia de algunas figuras por lesión, que nos les permitió cierta regularidad.

En el historial de este año, ambos encuentros los ha ganado Universitario. El cuadro crema depende mucho de lo que pueda hacer la estadounidense Catherine Flood, mientras que las chorrillanas esperan que su figura Kiara Montes pueda brillar.

“Estamos pensando que la liga empieza hoy y tenemos todas las posibilidades. Hay un cuadro abierto, en nuestro lado cualquiera puede llegar a la final”, aseguró Fabrizio Acerbi, jefe de polideportivo en la ‘U’.

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Estadísticas Mejor Central Darlevis Mosquera - Regatas 1,5195

Shaylin Terrero - Géminis 1,3333

Anne Holland - SOAN 1,3026

Mejor Armadora Paola Rivera - San Martín 0,1486

Alejandra Marín - Alianza 0,1155

María José Rojas - Atenea 0,0805

Y cierra el cruce entre la San Martín y Circolo, donde las santas tienen ventaja, pero deben trasladarla al campo y no cometer errores como en su pasado cruce, cuando usaron cuatro extranjeras y fueron sancionadas, lo que le costó no poder pelear con Alianza el liderato de la tabla.

Las santas tienen un mejor cuadro y cuentan con la mejor armadora del certamen, con la mexicana Paola Rivera. En ataque, con Fernanda Tomé tienen un arma contundente. Mientras que Circolo va de más a menos, ya que en la segunda etapa apenas logró tres victorias en campo (más una en mesa ante las santas), por lo que debe recordar lo que fue a inicios de temporada o jugar al nivel con el que venció a Universitario.

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