Por Christian Cruz Valdivia

En cada fin de semana, el vóley se confirma como el deporte más querido en el país. Se nota en el lleno total del Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, y lo confirma cada equipo dando el máximo para entregar el mejor espectáculo.

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