Por todo lo alto, como lo exige un evento de tal magnitud, este jueves 19 de junio se llevó a cabo la presentación oficial de la carrera New Balance Lima 15K Powered by El Comercio. Esta competencia vuelve al calendario runner después de 11 años de ausencia y reunirá a más de tres mil corredores el próximo 6 de julio con un solo objetivo: promover el deporte y la salud.

La cita fue temprano en la Sala Caral del Hotel Meliá, donde asistieron Alejandra Rodríguez, gerente general de Perú Runners; Isabella Porcile, coordinadora de marketing de New Balance Perú; y Mario Cortijo, jefe de proyectos de marcas de El Comercio. Allí, también concurrieron distintos medios de comunicación, corredores y público en general amante del running.

“Esta carrera es parte del Race Series de Latinoamérica y se gestó en el Perú. Aquí se propuso esta distancia, una que mantenga lo clásico y lo retador”, mencionó Rodríguez Larraín, quien también hizo un llamado a todos los runners. “Va para todos aquellos que quieren retarse, no es compleja como una media maratón, sino una carrera hecha para disfrutar, compartir en familia y con otras generaciones”, agregó.

Por su parte, Porcile enfatizó en la voluntad de correr y en la frase “Run your way” como filosofía de marca. “Creemos que cada corredor tiene su propio camino, su propia motivación y su propia forma de vivir el running. No importa la velocidad, la distancia o la experiencia: lo que importa es correr con autenticidad, con pasión y a tu manera”.

De igual manera, Cortijo contó cómo el running cambió su vida: “Hace seis meses me volví runner. Fui futbolista toda mi vida, pero empecé a correr y cambió mi vida. Saludo a las personas que me encuentro todos los días en las mañana. He descubierto otra faceta deportiva. Es un anécdota muy bonita”.

Más detalles de la carrera

Posterior a ello, se procedió a revelar el kit oficial y la medalla de la New Balance Lima 15K Powered by El Comercio. El polo tiene un color rojo vino y es símbolo de identidad de la marca de zapatillas. Además, en palabras de Isabella, “lleva con orgullo el espíritu de unidad y constante que representa esta carrera”.

Con la medalla se dio un paso al siguiente nivel. Su diseño ha generado comentarios positivos en redes sociales, pues capta la esencia de un corredor que busca su superación personal y el reto constante con los logros que va sumando en lo deportivo y personal. “Será el símbolo de logro personal, de constancia, y del espíritu deportivo que tanto celebramos”, afirmó Porcile.

Los que están registrados podrán recoger sus kits los días viernes 4 y sábado 5 de julio, en lugar todavía por confirmar. De igual manera, se recomienda seguir las redes sociales del evento o la web del Diario El Comercio para mayor información.

La ruta de la carrera

Por otro lado, también se confirmó la ruta que seguirán los competidores de la New Balance Lima 15K Powered by El Comercio. Como se sabe, la carrera será el domingo 6 de julio y el punto de partida estará en el Parque Andrés Avelino Cáceres de San Isidro. Desde allí, los corredores empezarán su aventura en este evento.

Después, la ruta continuará por Av. Canaval y Moreyra, Óvalo José Quiñónez, Av. San Borja Sur, Pentagonito, Av. San Borja Norte, Av. Parque Norte, República de Panamá, Canaval y Moreyra y Parque Cáceres. La línea de meta estará ubicada en el punto de partida.

Vale recordar que la concentración será a las 6:00 a.m. y la carrera empezará a las 7:00 de la mañana. Asimismo, también contará con la participación de personas con discapacidad y habrá un cupo directo a la Maratón de Nueva York. Eso sí, debe cumplir con ciertos requisitos para ganar este premio, como usar zapatillas New Balance, por ejemplo. Sin duda, será una carrera inolvidable.

***

