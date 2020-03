La Videna de San Luis hoy luce vacía en estos días de cuarentena. Sin embargo, las diferentes instancias se mantienen en comunicación vía telefónica o a través de otros medios virtuales. Anoche, estos diálogos a la distancia ganaron intensidad ante la detención de Nolberto Solano, por no cumplir con el aislamiento social decretado por el gobierno peruano. El ex jugador y asistente de Ricardo Gareca fue intervenido en una reunión social junto a otro ex futbolista y técnico, Pablo Zegarra. Después de unos minutos en la comisaría, Solano declaró a RPP: “Solo fui a almorzar donde una vecina y éramos cinco o seis personas”. ¿Traería eso consecuencias dentro de su cargo en la selección? Sin dudas, pero aún no se ha tomado una decisión definitiva.

En este diario estamos en condición de afirmar que el cargo de Solano será sometido a una evaluación por parte del técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, y el director deportivo, Juan Carlos Oblitas. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, se ha comunicado con ambos y les dijo que les daba autonomía para que tomen esa decisión.

-¿Solano dejará de ser asistente de Gareca-

Desde el comando técnico del ‘Tigre’ Gareca aún no se ha tomado una decisión definitiva con respecto a Solano. Debido a que estamos en semanas de cuarentena, lo que se habría acordado de manera preliminar es esperar que pase esta etapa de aislamiento social y organizar una reunión presencial donde estarán Solano, Gareca y Oblitas. Se ha descartado definir cualquier consecuencia de manera virtual o con un comunicado que llegue vía Whatsapp. Desde su departamento en Lima, Ricardo Gareca ha propuesto este manejo del incidente.

Nolberto Solano solo nos declaró lo siguiente hace unos minutos: “Ya ofrecí disculpas, lastimosamente todo se llevó a un escenario del morbo. Yo estaba tranquilo y con mi familia, pensé que por estar cerca a mi casa no tenía riesgo pero ya está. Es cierto que hay que acatar las órdenes, pero también es cierto que hay gente mala por todos lados. Ya acepté mi irresponsabilidad”.

Dentro del comando técnico de la selección peruana se le ha informado a Solano que, más allá de pedir disculpas en los medios, podría redactar un comunicado final y definitivo sobre este asunto. Al cierre de este texto, aún no se había publicado este pronunciamiento.

-El contrato vigente-

Solano tiene un contrato con la Federación Peruana de Fútbol hasta finales del 2021, es decir por todo desarrollo de las próximas Eliminatorias para Qatar 2022. Su cargo es más de interacción y de puente entre Ricardo Gareca y los jugadores de la selección peruana. Dentro del organigrama en Videna, quien realmente tiene una función de “mano derecha de Gareca” es el preparador físico Néstor Bonillo, otro interlocutor entre el ‘Tigre’ y el plantel.

Después de Bonillo, otro asistente con influencia en Gareca es Sergio Santín. El uruguayo es más introvertido, pero sí es muy escuchado al momento de tomar decisiones sobre la selección peruana. Ñol se ganó un espacio de confianza al tener más iniciativa para el diálogo con Gareca. No es la mano derecha, pero sí ha ganado grados de confianza durante este proceso de cinco años, con el argentino al mando de la selección peruana.

En caso se determine no continuar con Solano, la Federación tendría que buscar una salida económica debido a que no se contempla un hecho como el sucedido anoche y que fue captado por las cámaras de “Magaly TV”.

Son dos caminos que podría seguir el caso de Solano en la Federación. Hay una postura de sancionarlo con una multa económica (un mes sin sueldo) y la otra es plantear la salida. Al margen de las justificadas críticas a la inconducta del ex jugador de Newcastle, Gareca y compañía estaría apostando por la cabeza fría. Por pensar.

VIDEO RELACIONADO

Ñol Solano hace mea culpa tras desacatar toque de queda y pelearse con Jaime Chincha | RPP | TROME

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Cuánto dura el período de incubación de la COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

Más en Deporte Total

Conmebol adelantará los premios por Copa Libertadores a clubes para aliviar el impacto económico por COVID-19

Real Madrid: conoce a los futbolistas que dejarían el equipo blanco en la temporada 2020-21 | FOTOS

Barcelona reaccionó al coronavirus: el club oficializó la reducción de sueldos a su plantel

Dani Alves fue llamado “veterano” y no le gustó: así fue la reacción del brasileño