El peruano Bassco Soyer continúa en un momento destacado con la Sub-23 del Gil Vicente en la Liga Revelação U23 de Portugal. En el duelo ante Portimonense por la fase de clasificación del torneo juvenil, el volante volvió a hacerse presente en el marcador, sumando así su quinto tanto en sus últimos cinco partidos.
A pesar de la derrota de Gil Vicente, Soyer volvió a ratificar su capacidad ofensiva con un remate esquinado que superó al portero rival.
Su exhibición ante Portimonense se produce luego de una seguidilla de actuaciones relevantes en el fútbol formativo portugués. El ex Alianza Lima fue clave en la victoria por 3-1 ante UD Leiria, donde se despachó con un doblete que impulsó a su equipo en la clasificación.
También registró anotaciones importantes, como su gol desde el punto penal ante Sporting Braga U23, y contra el FC Vizela.
En lo que va de la temporada juvenil, Soyer ha acumulado cinco goles en la Liga Revelação y se perfila como una de las principales figuras del equipo.
