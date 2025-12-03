El futuro de Joao Grimaldo aún es incierto. En esta temporada, el atacante peruano ha vuelto a su mejor nivel en el Riga FC de Letonia, club en el que está a préstamo desde el Partizán de Serbia.

De acuerdo a directivos del Partizán, el cuadro letonés ya envió una oferta, pero esta fue desestimada.

“Ya enviaron una oferta, inferior al acuerdo, pero la rechazamos el otro día. Veremos si la suben. Creo que conseguiremos algo de dinero con su venta”, indicó vicepresidente del Partizán.

No obstante, habrá que negociar un precio con el que ambos clubes se sientan satisfechos. Por el momento, el director ejecutivo del Riga mencionó una discordancia.

“Es poco probable que el club gaste 1.5 millones de euros en un solo jugador”, indicó.

Los números de Joao Grimaldo son positivos porque a lo largo del 2025 tuvo la oportunidad de marcar 5 goles y brindar 10 asistencias, todo esto sucedió en 36 partidos oficiales que disputó.