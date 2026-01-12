El mediocampista peruano Renato Tapia, dijo sentirse apenado por “lo que pasa” dentro de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en donde -de acuerdo a lo que él sabe- mucha gente no la está pasando bien y se encuentra insegura con su trabajo.

“A mí sinceramente me da mucha pena lo que pasa dentro de la FPF, no solamente porque somos jugadores y damos la cara. (...) Mucha gente dentro de la FPF me ha llamado porque está insegura con su trabajo, porque no la pasa bien y eso es lo que más me molesta. Se trata de manchar a un jugador o una persona por un interés personal”, dijo en el programa de streaming deportivo ‘Doble Punta’.

Tapia señaló que vendría a la Selección Peruana cada vez que se le convoque, pese a que no se les reconoce a los jugadores que viajan muchas horas para venir a jugar por su país. Sin embargo, expresó que “no va a permitir que manchen su nombre”.

“He visto mucha información sobre que yo pedía a un técnico, o a otro. Nosotros creíamos que lo mejor era que se quede Oscar (Ibañez) porque sabíamos que iba a ser un periodo de transición amplio, porque hasta el 2027 no habían competiciones oficiales", dijo.

Reconoció que sí hubo una conversación entre los jugadores y Agustín Lozano, presidente de la FPF, en donde le expresaron, precisamente, que les gustaría que Ibañez continúe, pero lamentablemente la información se filtró y no por el lado de los seleccionados.

“Fue muy raro que conversamos y salió esta información. De los jugadores es difícil que salga la información, entonces, son un montón de cosas que a mí realmente me tiene muy cansado y frustrado. Mucha gente y periodistas dan la contra a la FPF pero ayudan a que esta información salga. Gracias a Dios estoy lejos de todo eso, tratando de concentrarme en lo mío”, acotó.

Finalmente, el volante de la blanquirroja, aseguró que no existe una mala relación con Jean Ferrari, actual director deportivo de la FPF, tal como lo han querido hacer ver otras personas. De Manuel Barreto, dijo no conocerlo.

“Con Jean estuvimos hablando como 20 o 30 minutos, no es que no cruzamos palabras. Me preguntó sobre el club, cómo era acá. No siento que haya algo malo entre nosotros. Es más, no podía estar en el vestuario porque estaba suspendido. Eso que no dejé entrar a Jean es mentira porque ni estaba ahí. Solo me fui a las gradas y lo vi ahí afuera. No te puedo decir que habrá pasado o que no. Hasta dónde sé, Jean estuvo viendo el partido en el palco con el presidente pero nada más”, expresó.