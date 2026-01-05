Orgullo peruano. Ignacio Buse ya es toda una realidad del tenis peruano. El tenista de 21 años no pudo recibir el 2026 con una mejor noticia: ascendió dos posiciones e ingresó al ‘Top 100′ del ranking ATP.

Por su lado, Juan Pablo Varillas también ascendió dos lugares y se posiciona en la casilla 253, y Gonzalo Bueno, en la 214.

De esta manera, Buse toma la posta de Varillas y se convierte en la primera raqueta del país tras consolidar un gran 2025.

‘Nacho’ fue pieza fundamental en la histórica victoria de Perú sobre Portugal en la Copa Davis.