UFC 324 promete una noche imperdible para los fanáticos de las artes marciales mixtas con el esperado enfrentamiento entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett como pelea estelar. Si estás buscando dónde ver UFC 324 EN VIVO y ONLINE en Perú y resto de Latinoamérica, en esta nota te contamos qué canales y plataformas transmiten el evento completo, desde las peleas preliminares hasta el combate principal, y cómo seguirlo de manera oficial desde tu país.

¿Dónde ver UFC 324, pelea de Justin Gaethje vs Paddy Pimblett EN VIVO?

La transmisión del UFC 324 EN VIVO con la pelea de Justin Gaethje vs Paddy Pimblett será transmitido a través de Paramount+ en Perú y resto de Latinoamérica. Para ver Paramount+, deberás crearte una cuenta y pagar por el servicio que se encuentra disponible en iOS, Android y Sitio Web.

Si deseas ver el UFC 324 con la pelea estelar de Justin Gaethje vs Paddy Pimblett en España, podrás hacerlo en HBO Max a través de Eurosport.

Canales de transmisión para ver UFC 324, pelea de Justin Gaethje vs Paddy Pimblett desde el T-Mobile Arena. Repasa dónde ver la pelea ONLINE.

¿A qué hora empieza el UFC 324, pelea de Gaethje vs Pimblett?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 3:00 a.m.

¿Qué canal transmite UFC 324, pelea de Gaethje vs Pimblett?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 9:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Colombia 9:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Ecuador 9:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Argentina 11:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Brasil 11:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Paraguay 11:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Uruguay 11:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Chile 11:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Bolivia 10:00 p.m. Paramount+ Paramount+ Venezuela 10:00 p.m. Paramount+ Paramount+ México 8:00 p.m. Paramount+ Paramount+ España 3:00 a.m. Eurosport HBO Max Estados Unidos 10:00 p.m. Paramount+ Paramount+

Horario, canal TV y dónde ver UFC 324, pelea de Gaethje vs Pimblett 2026

Fecha : Sábado 24 de enero del 2026

: Sábado 24 de enero del 2026 Evento : UFC 324

: UFC 324 Horario : 9:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 9:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Paramount+

: Paramount+ Lugar : T-Mobile Arena

: T-Mobile Arena Pelea estelar: Gaethje vs Pimblett

¿En qué canal ver UFC 324, pelea de Gaethje vs Pimblett 2026 en Perú?

En Perú, la UFC 324 con la pelea de Gaethje vs Pimblett lo transmite Paramount+ desde el T-Mobile Arena.

¿Cómo ver UFC 324, pelea de Gaethje vs Pimblett 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la UFC 324 con la pelea de Gaethje vs Pimblett lo transmite Paramount+ desde el T-Mobile Arena.

¿Qué canal transmite UFC 324, pelea de Gaethje vs Pimblett 2026 en México?

En México, la UFC 324 con la pelea de Gaethje vs Pimblett lo transmite Paramount+ desde el T-Mobile Arena.

¿Dónde pasan UFC 324, pelea de Gaethje vs Pimblett 2026 en España?

En España, la UFC 324 con la pelea de Gaethje vs Pimblett lo transmite Eurosport y HBO Max desde el T-Mobile Arena.

¿Qué canal transmite UFC 324, pelea de Gaethje vs Pimblett 2026 en Argentina?

En Argentina, la UFC 324 con la pelea de Gaethje vs Pimblett lo transmite Paramount+ desde el T-Mobile Arena.

¿Qué canal transmite UFC 324, pelea de Gaethje vs Pimblett 2026 en Chile?

En Chile, la UFC 324 con la pelea de Gaethje vs Pimblett lo transmite Paramount+ desde el T-Mobile Arena.

¿Qué canal transmite UFC 324, pelea de Gaethje vs Pimblett 2026 en Colombia?

En Colombia, la UFC 324 con la pelea de Gaethje vs Pimblett lo transmite Paramount+ desde el T-Mobile Arena.

Cartelera, UFC 324, pelea de Gaethje vs Pimblett 2026

Título Interino de Peso Ligero UFC 324:

Justin Gaethje (26-5) vs Paddy Pimblett (23-3)

Sean O’Malley (18-3-1 NC) vsSong Yadong (22-8-1 NC)

Waldo Cortes-Acosta (16-2) vs Derrick Lewis (29-12-1 NC)

Natalia Silva (19-5-1) vs Rose Namajunas (14-7)

Arnold Allen (20-3) vs Jean Silva (16-3)

Cartelera preliminar UFC 324

Umar Nurmagomedov (19-1-0) vs Deiveson Figueiredo (25-5-1)

Ateba Gautier (9-1-0) vs Andrey Pulyaev (10-3-0)

Nikita Krylov (30-11-0) vs Modestas Bukauskas (19-6-0)

Alex Perez (25-10-0) vs Charles Johnson (18-7-0)

Michael Johnson (25-19-0) vs. Alexander Hernandez (18-8-0)

Josh Hokit (7-0-0) vs. Denzel Freeman (7-1-0)