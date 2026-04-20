Por Redacción EC

Ignacio Buse (58° ATP) ya conoce a su rival para su estreno en el Mutua Madrid Open: será el francés Adrian Mannarino (46°), en un duelo correspondiente a la primera ronda del cuadro principal.

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