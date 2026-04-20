Ignacio Buse (58° ATP) ya conoce a su rival para su estreno en el Mutua Madrid Open: será el francés Adrian Mannarino (46°), en un duelo correspondiente a la primera ronda del cuadro principal.

El torneo, que se disputará entre el 22 de abril y el 3 de mayo en la Caja Mágica, reúne a la élite del circuito y es una de las citas más relevantes de la gira previa a Roland Garros.

Buse afronta este nuevo desafío tras su participación en Barcelona, en una gira de arcilla que viene representando una etapa clave en su consolidación dentro del circuito. Enfrente tendrá a Mannarino de 37 años de edad, un jugador experimentado del top 50 que no atraviesa su mejor momento en esta superficie y llega con resultados adversos recientes en la gira europea.

El cruce aparece como una oportunidad interesante para el peruano, considerando el contexto actual de ambos tenistas. Además, será un duelo inédito en el circuito ATP. De acuerdo a la programación preliminar, su debut está previsto tentativamente para el miércoles 22 de abril, en horario aún por confirmar.

En caso de avanzar, Buse tendría un reto de máxima exigencia en la segunda ronda, donde enfrentaría al francés Arthur Fils (25° ATP), reciente campeón del ATP 500 de Barcelona.

De esta manera, el tenista nacional inicia su camino en uno de los torneos más importantes del calendario, con la intención de seguir sumando experiencia y resultados en el más alto nivel del tenis mundial.