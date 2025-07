Ricardo Gareca , extécnico de la selección peruana, tomó la palabra este miércoles en el programa Doble Punta en YouTube. Luego de su salida de la selección chilena, sin éxito en las Eliminatorias, declaró sobre su presente y respondió si volvería a la Bicolor.

Además de que actualmente sea entrenador Óscar Ibáñez, a quien respeta y considera, hay una mirada distinta que lo desanima, señaló.

“Perú pasó de estar tantos años con un mismo cuerpo técnico a cambiar, a lo que era antes. Otra vez volvió a la poca tolerancia que se necesitan en los procesos”, indicó al analizar su posible retorno a Videna.

“Tengo motivos para volver, cada tanto voy por cosas personales, y eso no va a dejar de suceder nunca, al haber tenido tanto aprecio y cómo me han tratado en los años”, aclaró.

Pero ganas de volver a comandar un proyecto no faltan, indicó el Tigre. “Me siento fuerte y con ánimo para dirigir”, afirmó. “No es una cuestión de edad. No me he planteado hasta cuando voy a seguir. En la medida que encuentre algo que me guste, no hay problema”, sentenció al respecto.