La convocatoria de Adrián Quiroz a la selección peruana ha sido una de las sorpresas en la primera lista presentada por Mano Menezes. El volante de Los Chankas vive uno de los momentos más importantes de su carrera y así lo expresó en una entrevista con CBC Podcast.

El mediocampista contó que atraviesa el inicio de una etapa especial en su carrera y recordó una conversación que tuvo con su padre luego de la temporada pasada, la cual resultó premonitoria.

“Estoy en un gran inicio de esta linda etapa que me tocó vivir. Justo conversaba con mi papá cuando terminó el campeonato, antes de volver a Andahuaylas, y él me decía que no había tenido regularidad ese año y aun así había sido importante para el equipo. Me dijo: imagínate si tienes un buen inicio ahora con Chankas, el llamado va a llegar, prepárate para eso”, relató el futbolista.

Quiroz también confesó que la convocatoria se siente casi irreal, al recordar que días antes jugaba videojuegos imaginando escenarios similares.

“La semana pasada estaba jugando en el estadio de París en el FIFA y ahora me va a tocar vivirlo. Espero que Dios mediante me puedan dar la oportunidad y hacer mi trabajo como lo vengo haciendo y que eso salga a la luz”, comentó a propósito de los partidos amistosos que jugará Perú en el Stade de France, frente a Senegal.

Adrián Quiroz en Eres o te haces: "La semana pasada estaba jugando FIFA en el estadio de Paris y ahora me va tocar vivirlo" pic.twitter.com/8v0oZhDWHg — Percy Ramos (@percy_ramos) March 16, 2026

Además, el volante expresó su ilusión por compartir vestuario con referentes de la selección peruana, futbolistas que han sido importantes para él durante su carrera.

“Me motiva encontrarme con Gallese y Yotún, que lo admiro bastante. Para mí es un jugador con mucha calidad. Compartir con jugadores que ya han jugado un Mundial me llena de orgullo”, añadió.

El mediocampista de Los Chankas ahora tendrá la oportunidad de demostrar su nivel en la selección peruana, en un proceso que recién comienza bajo el mando de Mano Menezes y que busca ampliar el universo de jugadores de cara a los próximos retos de la ‘Bicolor’.