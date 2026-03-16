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Los Chankas destacaron la convocatoria de Adrián Quiroz a la selección.
Los Chankas destacaron la convocatoria de Adrián Quiroz a la selección.
Por Redacción EC

La convocatoria de Adrián Quiroz a la selección peruana ha sido una de las sorpresas en la primera lista presentada por Mano Menezes. El volante de Los Chankas vive uno de los momentos más importantes de su carrera y así lo expresó en una entrevista con CBC Podcast.

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