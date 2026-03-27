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Perú enfrentará este sábado a Senegal en Francia.
Perú enfrentará este sábado a Senegal en Francia.
Por Redacción EC

Todo va quedando listo para el primer encuentro de la Selección Peruana en la nueva era del técnico Mano Menezes y será por todo lo alto, contra un equipo de primer nivel (Senegal) y en un estadio de prestigio.

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