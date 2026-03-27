Todo va quedando listo para el primer encuentro de la Selección Peruana en la nueva era del técnico Mano Menezes y será por todo lo alto, contra un equipo de primer nivel (Senegal) y en un estadio de prestigio.

A un día del encuentro, el Stade de France ubicado en París luce impecable y con un gramado de juego en excelentes condiciones.

En Stade de France donde enfrentaremos a la selección de Senegal, luego en Madrid contra a Honduras y en junio en Puebla - México para enfrentar a España, mañana iniciamos el proceso apuntando al mundial 2030. Arriba Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/pjocuvTtw6 — Jean Ferrari (@jferrari5) March 27, 2026

Los respectivos banquillos ya tienen los nombres y las banderas de los dos países.

El director general de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari, publicó imágenes del Stade de France en su cuenta oficial de ‘X’, y comentando los próximos encuentros de Perú contra Honduras y España.

Los dirigidos por Mano Menezes tendrán su primera prueba de fuego este sábado 28 de marzo a las 11am (hora peruana) cuando enfrenten al poderoso Senegal en París.