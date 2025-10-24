Gianluca Lapadula, tras varios años de idas y vueltas, finalmente inició su historia con la selección peruana en el 2020, bajo la dirección técnica del argentino Ricardo Gareca.
Su conexión con el grupo de la blanquirroja fue inmediata, pues ‘El Bambino’ goza de un gran carisma y, este viernes se difundió un video en el que se presenta ante sus compañeros.
Siempre multifacético, Lapadula aparece cantando ‘Fly me to the moon’ de Frank Sinatra, ante el aplauso y risas de sus compañeros en la concentración.
Incluso, antes de sentarse nuevamente, se animó a dar unos pasos de baile.
INÉDITO VIDEO DE LAPADULA
Actualmente, milita en el Spezia de la Serie B de Italia, ganando minutos y siendo protagonista del gol en su club, aún con las puertas abiertas de la selección.
De hecho, no ha descartado vestir la camiseta de un club peruano en la Liga 1 Te Apuesto.
