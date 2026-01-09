Jean Ferrari estuvo presente en la gala de premiación de la Liga 1 2025 y, aunque no quiso dar el nombre del próximo entrenador de la selección peruana, sí se animó a decir que se encuentra en la etapa última de negociación.

"Estamos en etapa de negociación. Este último viaje que hemos hecho ha sido muy fructífero porque ya hemos llegado en la última etapa en la evaluación de los candidatos", informó el directivo.

El director deportivo de la FPF se mostró reacio a mencionar un nombre en concreto.

“Somos muy herméticos en el tema de mencionar nombres por respeto a todos los profesionales. No puedo decir nombres”, agregó.