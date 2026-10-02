Jonathan David, de Canadá, durante el partido de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Canadá. Foto: EFE/EPA/BOB FRID/ Archivo
Jonathan David, de Canadá, durante el partido de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Canadá. Foto: EFE/EPA/BOB FRID/ Archivo
Por Redacción EC

La Selección peruana se prepara para enfrentar a Canadá en un nuevo amistoso internacional y, en la previa del encuentro, Jonathan David analizó las características que encontró en el equipo dirigido por Mano Menezes. El delantero canadiense destacó especialmente la fortaleza defensiva de la Bicolor.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.