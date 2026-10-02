La Selección peruana se prepara para enfrentar a Canadá en un nuevo amistoso internacional y, en la previa del encuentro, Jonathan David analizó las características que encontró en el equipo dirigido por Mano Menezes. El delantero canadiense destacó especialmente la fortaleza defensiva de la Bicolor.

David también fue consultado por las diferencias que encuentra Canadá cuando enfrenta a selecciones sudamericanas respecto a sus habituales rivales de la Concacaf. Para el atacante, uno de los principales contrastes está en la manera de manejar los partidos.

“Creo que es mucho más diferente, porque cuando juegas contra esos países sudamericanos, creo que tienen tal vez más habilidad para saber cómo manejar el juego a su manera, junto con los árbitros”, explicó el delantero.

Jonathan David destaca la fortaleza defensiva de Perú

El atacante del Atlético de Madrid consideró que Canadá todavía tiene aspectos por mejorar en ese tipo de encuentros y señaló que la capacidad para controlar el desarrollo de los partidos representa una diferencia importante frente a los equipos que suele enfrentar en la Concacaf.

“Entonces, ese es un aspecto muy importante en el juego en el que creo que nosotros, como nación, podríamos mejorar. Así que creo que esa es tal vez la mayor diferencia con respecto a los rivales de Concacaf”, añadió.

Piero Quispe tuvo varias oportunidades de gol, pero Jonathan David anotó y le da ventaja a Canadá | Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Al referirse específicamente a Perú, David reconoció que el análisis de la Bicolor todavía continuaba antes del amistoso. Sin embargo, lo observado hasta ese momento le permitió identificar algunas características que podrían marcar el desarrollo del encuentro.

“Francamente, no estoy seguro de qué podemos aprovechar. Creo que discutiremos esto un poco más este viernes, pero lo que vimos es que Perú es un equipo muy difícil defensivamente, que lucha por todas las pelotas, que es fuerte en los duelos por abajo y que también puede responder bien ante la pelota aérea”, sostuvo.

Canadá continuará estudiando a la Selección peruana

Las declaraciones del delantero canadiense ponen el foco en el trabajo defensivo de la Bicolor, especialmente en su intensidad para disputar los balones y en su capacidad para competir tanto por tierra como por aire. Canadá continuará analizando estos aspectos antes del enfrentamiento.

“Creo que veremos mucho más mañana”, concluyó David, quien aparece como una de las principales alternativas ofensivas de Canadá para el amistoso frente a la Selección peruana.

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