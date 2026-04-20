El técnico brasileño Mano Menezes ofreció un primer balance sobre el rendimiento de la Selección peruana, tras sus dos recientes encuentros amistosos, dejando sensaciones positivas pese a las dificultades propias del inicio de un nuevo proceso. En sus declaraciones para “Fútbol en América”, el entrenador valoró la respuesta del equipo ante rivales de distintas características.

El duelo frente a Selección de Senegal fue, según el estratega, el que dejó mejores conclusiones en términos de funcionamiento. Menezes resaltó la capacidad del equipo para interpretar la idea de juego ante un rival de mayor jerarquía y con un poder físico notable. “Me gustó más el partido de Senegal, como entendimiento e idea”, señaló.

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El técnico también hizo énfasis en la fortaleza física del cuadro africano y en cómo Perú logró sobreponerse a ese desafío. Para Mano, enfrentar a un rival de ese nivel permitió medir el alcance del equipo, evidenciando tanto virtudes como aspectos por mejorar.

En contraste, el encuentro frente a la Selección de Honduras presentó un escenario distinto. El entrenador explicó que el desgaste acumulado contra los africanos influyó en el rendimiento, sobre todo en los minutos finales. Mientras Honduras llegó con mayor frescura, Perú acusó el esfuerzo previo.

Perú cayó 2-0 ante Senegal en el primer partido de Mano Menezes como técnico. (Crédito: FPF).

Aun así, Menezes destacó que el equipo logró ejecutar movimientos que forman parte de su propuesta futbolística. Resaltó las proyecciones ofensivas y la generación de situaciones de peligro. “Lo hicimos bien, logramos algunos movimientos que queremos”, afirmó.

El brasileño también lamentó no haber capitalizado mejor las oportunidades en el primer tiempo ante Honduras. Consideró que una ventaja más amplia en esa etapa habría permitido manejar el partido con mayor tranquilidad y sostener el resultado en el complemento.

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