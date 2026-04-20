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Mano Menezes habló sobre el presente de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)
Mano Menezes habló sobre el presente de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)
/ Eurasia Sport Images
Por Redacción EC

El técnico brasileño Mano Menezes ofreció un primer balance sobre el rendimiento de la Selección peruana, tras sus dos recientes encuentros amistosos, dejando sensaciones positivas pese a las dificultades propias del inicio de un nuevo proceso. En sus declaraciones para “Fútbol en América”, el entrenador valoró la respuesta del equipo ante rivales de distintas características.

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