La selección peruana, aún sin entrenador oficial, y bajo el interinato de Manuel Barreto, descendió nuevamente en el ranking FIFA, en una clara muestra que la blanquirroja necesita cambios urgentes.

En el mes de setiembre ya se había confirmado que abandonábamos el puesto 42 para ubicarnos en el 48, pero este viernes 17 de octubre se difundió la nueva lista y la casilla 49 para el equipo de todos.

Como se recuerda, pese a ser una fecha doble FIFA, Perú solo afrontó un encuentro amistoso internacional y fue derrota por 2-1 ante Chile.

Se espera que en las próximas semanas se tenga novedades sobre el nuevo entrenador que tomará las riendas de la bicolor para las próximas competencias.

Lo cierto es que hasta noviembre, con los amistosos ante Chile y Rusia seguirá Barreto al mando de Perú, con nuevos rostros que buscarán ganarse un lugar en el equipo de todos.

