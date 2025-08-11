La selección peruana vuelve al ruedo. Mediante un comunicado, la FPF confirmó que la selección absoluta realizará una gira internacional en Rusia durante la fecha FIFA de noviembre de 2025.

El primer partido será ante la selección de Rusia el 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo. Este encuentro marcará el regreso de la Bicolor a territorio ruso, donde jugó el Mundial 2018.

Posteriormente, Perú se enfrentará a Chile el 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi, ciudad que también fue una de las sedes del pasado Mundial. Ambos partidos servirán para probar nuevas variantes y fortalecer el esquema de juego del equipo nacional.

La FPF informó que en los próximos días se confirmarán los horarios y el inicio de la venta de entradas para ambos compromisos, a través de su página web y las redes sociales oficiales de la Bicolor.

Este viaje marcará el regreso del equipo nacional a suelo ruso, escenario de su participación en el Mundial de 2018.