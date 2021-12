Conforme a los criterios de Saber más

Ya está confirmado el amistoso de la selección peruana que enfrentará Panamá este 16 de enero en el Estadio Nacional. Un partido de preparación para que el equipo de Ricardo Gareca llegue con ritmo de competencia a la fecha doble de las Eliminatorias a Qatar 2022. Cabe resaltar que el ‘Tigre’ no podrá contar con todo su plantel.

Así como lee. Este amistoso ha sido estratégicamente pactado para que los jugadores que no tengan ritmo o estén de vacaciones sumen minutos. En primera instancia los convocados que juegan en Europa no estarán disponibles para este encuentro.

Recordemos que el amistoso ante Panamá no es una fecha FIFA oficial. Así que los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores. Las Ligas en Europa no descansan y siguen con normalidad, incluso después de las fiestas de fin de año. Lo mismo pasa con los que están en México. El Clausura inicia en enero.

La selección peruana tampoco contará con André Carrillo, Christian Cueva ni Wilder Cartagena. Las ligas de Asia también siguen con normalidad. Es más, el equipo de ‘Aladino’, tiene programado jugar en Navidad (se mide ante Al Hilal de Carrillo).

Por su parte , André Carrillo tiene programado su participación en el Mundial de Clubes con el Al Hilal en enero. Aun la fecha de este torneo no está definida. Sin embargo, será en las primeras semanas para que no choque con las Eliminatorias a Qatar 2022.

Aun no se sabe si Ricardo Gareca podrá contar con Carlos Zambrano y Luis Advíncula. Si el torneo argentino inicia en enero, es difícil que ambos jugadores estén presentes para este partido amistoso.

-POSIBLE ONCE-

La idea del comando técnico de la selección peruana es que todos lleguen con ritmo a los partidos ante Colombia (26 de enero) y Ecuador (31 de enero). Había mucha preocupación por los jugadores de la Liga 1 que no ven acción desde noviembre.

Lo mismo pasa con los que están en la MLS. Salvo Alexander Callens, el resto ya no juega. Están de vacaciones. Otro que también podría trabajar con el grupo es Yoshimar Yotún. Si el volante no logra conseguir equipo en el extranjero es probable que participe en este amistoso.

El caso de Sergio Peña era uno de los más preocupantes porque el torneo de Suecia inicia en abril. Felizmente, el volante también estará disponible para este microciclo de la selección peruana que enfrentará a Panamá.

Ricardo Gareca ha solicitado que los jugadores que deseen entrenar, podrán hacerlo desde la quincena de diciembre. En esa fecha comienzan los entrenamientos en La Videna. Esta vez, varios tendrán que acortar sus vacaciones, pero entienden que así es el sacrificio mundialista.

Del habitual equipo titular de Ricardo Gareca, podría contar con su línea defensiva casi titular. Pedro Gallese, Aldo Corzo (Jhilmar Lora), Christian Ramos, Alexander Callens y Marcos López sí estarán con la selección peruana ante Panamá.

Luego en la volante podrían estar Sergio Peña, quizás Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Edison Flores, Raziel García y Horacio Calcaterra. Todos ellos tranquilamente podrían tener minutos en el partido amistoso ante Panamá.

En ataque Ricardo Gareca podrá ver en acción a Raúl Ruidíaz, Alex Valera y Jefferson Farfán. Los tres son habituales convocados. Quizás, el ‘Tigre’ también sorprenda convocando a otros elementos.

El once titular para enfrentar a Panamá sería de la siguiente manera: Pedro Gallese en el arco, los cuatro defensas serían Aldo Corzo (Jhilmar Lora), Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López. En la volante estaría conformada por Christofer Gonzales, Horacio Calcaterra, Sergio Peña, Edison Flores, Raziel García y Jefferson Farfán o Alex Valera.

