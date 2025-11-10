Perú vs Rusia
El retraso tomó por sorpresa a la delegación y obligó al cuerpo técnico a reorganizar toda la logística del viaje. La FPF informó que se está trabajando en una reprogramación inmediata para que el equipo pueda embarcar al día siguiente, evitando mayores demoras que pongan en riesgo la programación del amistoso.
Los planes se complicaron en las últimas horas. La delegación peruana no pudo viajar a Rusia como estaba previsto debido a la cancelación del vuelo que debía trasladarla desde Lima con conexión hacia Europa. Este contratiempo impidió que el plantel partiera el sábado por la noche, tal como había sido programado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
La selección peruana tiene programado un amistoso internacional frente a Rusia, uno de los encuentros más esperados del calendario de noviembre. El duelo está pactado para el miércoles 12 en la ciudad de San Petersburgo y forma parte del plan de preparación del equipo nacional bajo la dirección de Manuel Barreto. El partido se presenta como una gran oportunidad para medir el nivel del plantel ante un rival europeo exigente.
La noticia generó preocupación entre los hinchas, ya que este tipo de compromisos son claves para observar el rendimiento del equipo y el funcionamiento colectivo. Además, se esperaba que el duelo frente a Rusia sirviera como un termómetro del progreso alcanzado por Barreto en su etapa al frente del combinado nacional.