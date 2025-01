El primer amago de renuncia de Chemo, a mediados de noviembre del 2024, se sustentaba en la pérdida de la sede del Sudamericano Sub 20. A eso se sumaba la crisis en la FPF, desencadenada por la detención de su presidente, Agustín Lozano, acusado de pertenecer a la organización criminal “Los Galácticos”.

Una semana antes de conocerse la renuncia de Chemo, en las primeras horas de enero del 2025, la FPF oficializaba a Carlos Silvestri como nuevo entrenador de la Sub 17, en reemplazo de Pablo Zegarra, a quien tras dos años en la UTM se decidió no renovarle contrato. Todo esto a puertas del inicio de competencias oficiales como los Sudamericanos Sub 20 y Sub 17.

¿Qué es el Proyecto Bicolor?

El Proyecto Bicolor es un ambicioso plan de la FPF para refundar el fútbol peruano. Su objetivo es la masificación de la búsqueda y captación de nuevos talentos a nivel nacional, que alimenten las divisiones menores Sub 13, Sub 15 y Sub 17 de la selección peruana, que al largo plazo logren ampliar la base del universo de jugadores convocables a la selección mayor.

El Proyecto Bicolor arrancó en el 2023 y este año iría por su tercera etapa, dentro de un plazo pensando inicialmente para cuatro años, hasta el 2026. Chemo del Solar, como jefe de la UTM, era también quien lideraba este proyecto, razón por la que decidió encabezar los viajes de la UTM a una gran parte de las 25 regiones del país, para la realización de las visorias a menores.

Los viajes de Chemo con el Proyecto Bicolor

Pese al gran esfuerzo y profesionalismo que Chemo del Solar dispuso en el Proyecto Bicolor, tras dos años de implementación del ambicioso plan, se evidenciaron dos decisivos para el éxito de la apuesta en menores: primero, que los clubes finalmente se compren el pleito y participen de la iniciativa; segundo, que la FPF respalde el proyecto a partir de un reglamento que obligue a los clubes a desarrollar el trabajo en menores.

“Como te repito, yo he invitado a todos los clubes a participar en este proyecto, pero yo no puedo imponer cosas a los clubes”, le dijo Chemo a El Comercio en octubre del año pasado, al ser consultado sobre el respaldo y participación de los clubes de Liga 1 en el proyecto.

Chemo agregaría: “Ahí es la Federación, es algo que ya escapa de mí. Hay un tema de Licencias por ejemplo, que son los que ponen las reglas del juego, y tendrían que estar encima de los clubes para obligarlos a algunas cosas dentro del tema de menores, pero yo no soy la persona encargada, sé que la FPF está trabajando en ese aspecto”.

Menores que han participado en el Proyecto Bicolor

Año Visorias 2023 1,124 2024 779 TOTAL 1,903

Claramente, el también exfutbolista dejó la pelota en el área de la FPF, que liderada por Agustín Lozano, debió desviar su atención ante la crisis institucional generada por la detención del mismo Lozano, además de la catástrofe deportiva por la que a traviesa la selección mayor en las Eliminatorias, que concluyó con un diciembre 2024 en el que Juan Carlos Oblitas fue cesado del cargo de director general y se evaluó la salida del entrenador Jorge Fossati.

Finalmente, Chemo del Solar entregó su cargo a disposición mientras asume la dirección de la Selección Sub 20, que entre el 23 de enero y el 16 de febrero, competirá en el Sudamericano de su categoría, torneo que se iba a realizar en Perú, pero que ahora se resolverá en Venezuela.

¿Qué pasará con el Proyecto Bicolor?

Según se conoció, Chemo dejará el cargo de jefe de la UTM y por ende, el liderazgo del Proyecto Bicolor, apenas concluya la participación peruana, tras lo cual la FPF deberá anunciar a su reemplazo para darle continuidad al proyecto.

Desde la FPF existe mucho hermetismo sobre los pormenores que desencadenaron la decisión de Chemo de dejar el proyecto. Sin embargo, aseguran que el Proyecto Bicolor seguirá su curso, sin atisbos de fracturarse o diluirse tras la salida de Del Solar.

“El proyecto sigue más firme que nunca; y más allá del nombre del líder deportivo, sea hoy o mañana, este proyecto de búsqueda de talentos continuará así cambien los nombres de los voceros o las caras visibles; es un proyecto de las cabezas de la federación y no de personas”, nos aseguró una fuente desde San Luis.

¿Quién reemplazará a Chemo?

Chemo recién dejará el cargo a mediados de febrero, pero en la FPF ya trabajan en la búsqueda de un nuevo líder para la UTM y el Proyecto Bicolor. Según se conoció, existe consenso en Videna para que la nueva cabeza de la UTM tenga una cabeza extranjera. ¿El perfil? Alguien de mucha trayectoria, con experiencia en la formación de menores y con un proyecto validado que se adapte a la realidad peruana.

A ese nivel surgen dos nombres posibles: uno es Jorge Sampaoli, quien hace un tiempo estuvo en Lima tendiendo puentes. El otro es José Pekerman, también argentino de gran trayectoria, especialmente en el trabajo con menores con la Albiceleste. En Videna tienen claro que el equipo de trabajo tiene que ser peruano, pero en la cima sería ideal un gestor de reconocimiento internacional.

Similar consenso existe en la búsqueda del reemplazo de Juan Carlos Oblitas, para la posición de director deportivo. Al parecer, en San Luis se han agotado los candidatos del medio local, por lo que apuntan a nombre en el exterior. Según conoció este diario, el nombre del chileno Harold Mayne-Nicholls estuvo entre las opciones, no solo por su reconocida trayectoria (fue quien llevó a Marcelo Bielsa a Chile), sino también por su buena relación con Agustín Lozano.

¿Qué viene para el Proyecto Bicolor?

Según se asegura en Videna, el Proyecto Bicolor no detendrá su marcha. Como ha sucedido en los dos años anteriores, a inicios de mayo se iniciarían las visorias a lo largo de las 25 regiones del país, concentradas en los Centros de Alto Rendimiento (CAR). La primera fase, que comprende una primera selección de talentos, culminaría en junio.

Por otro lado, el portugués Jorge Couto debería iniciar su trabajo con la UTM a fines de enero. El entrenador especializado en el trabajo formativo llegará al país como parte del programa de la FIFA llamado Talent Coach, y su objetivo es apoyar el desarrollo de las regiones.

El otro proyecto que sigue en carrera es la sede de la Casa Hogar, que ha pedido de Chemo se logró su inclusión en el proyecto de la nueva Videna que se viene construyendo en San Luis. La Casa Hogar serviría para retener en Lima al talento que llega de provincia y no logra ser captado por algún club profesional.

¿Por qué es un año clave para el Proyecto Bicolor?

El Proyecto Bicolor entra este 2025 a su tercera fase. Tras dos años de descentralizar la búsqueda de talento en el interior del país y en el extranjero, las dos categorías a las que este proyecto busca aportar tendrán competencia: la Sub 15 y la Sub 17.

La Sub 17, ahora dirigida por Silvestri, competirá en el Sudamericano en Colombia, a fines de marzo. Mientras que el principal aporte del Proyecto Bicolor se debería evidenciar en la Sub 15, ahora dirigida por Martín Ramírez y que competirá en el Sudamericano en noviembre próximo.

Una forma de medir el real impacto del proyecto en las selecciones de menores, como Chemo mismo lo explicó, será con esta Sub 15. “Yo espero que el próximo año (2025), sobre todo con la Sub 15 que compite en noviembre (2025), ahí vamos a ver las primeras apariciones que hemos captado de regiones y los chicos que somos capaces de captar del extranjero también”, contó Chemo a este diario.

Chemo sobre el apoyo de los clubes al trabajo en menores: "Yo estoy en esta lucha para mejorar el fútbol peruano, hay clubes que se están alineando, pero hay otros que no me han hecho caso"