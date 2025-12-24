Luego de darse a conocer que Carlos Alcaraz dejó de trabajar con Juan Carlos Ferrero, el entrenador rompió su silencio y le concedió una entrevista a diario Marca en la que habló de esta separación luego de siete años de trabajar juntos.

Alcaraz celebra con su técnico Juan Carlos Ferrero.

“Todo parecía que iba a seguir bien. Sí que es verdad que cuando se acaba un año se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos. Y como en todo nuevo contrato, de cara a lo que es el año siguiente, había ciertas cosas en las que no estábamos de acuerdo”, indicó Ferrero.

Asimismo, agregó: “Como en todos los contratos, uno tira para un sitio y los otros para el otro. Desde el entorno de Carlos piensan en lo mejor para él y yo, desde el mío, en lo mejor para mí”.

Spain's Carlos Alcaraz kisses the trophy after defeating Italy's Jannik Sinner in the men's singles final tennis match on day fifteen of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City on September 7, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

En tanto a la seperación, sostuvo: “Ha habido ciertos temas en los que no estábamos de acuerdo. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir. Esto es realmente lo que ha pasado. Hay puntos en los que no voy a entrar en detalles, pero en los que no hemos estado de acuerdo y al final hemos separado nuestos caminos”.

Sobre estos siete años junto a Alcaraz, Ferrero indicó: “Me he dejado el alma en este proyecto. Creo que he invertido muchísimo tiempo, muchísimas ganas, mucho trabajo, y creo que ha sido importante encontrar el equipo y las personas que me dejaran hacerlo. Al final, estoy muy agradecido por algo así. Me quedo con una sensación de tranquilidad, de haber hecho los deberes y espero que piensen un buen trabajo”.

Como se recuerda, a lo largo de este trabajo juntos, Alcaraz logró convertirse en el tenista número uno del mundo, ganó el US Opern del 2022 y, en total, obtuvo 24 títulos, seis de ellos del Grand Slam, con apenas 22 años.