AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo: ¿cuándo, a qué hora y en dónde se jugará el torneo?

Tras largas semanas de espera, y una importante cantidad de solicitudes de inscripción, finalmente quedó todo listo para la primera edición del AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo, competición que se perfila como una de las favoritas del verano. Aquí te compartimos todos los detalles de la cita deportiva.

Serán 12 los equipos participantes que se enfrentarán en una fase preliminar que comprende a 4 grupos. Una vez que se tenga al ganador de cada serie, pasaremos a las semifinales del torneo y posterior partido por el título. También se jugará un partido por el tercer lugar.

¿Cuándo y dónde se disputará el torneo?

El AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo se jugará en un full day este sábado 21 de febrero, desde las 10:00 a.m. en la Playa Sol y Mar del distrito de Asia.

Programación del torneo

¿Qué premios otorga el torneo?

Como premio, se entregarán a cada uno de los equipos que ocupen los tres primeros lugares giftcards de JetSMART, de acuerdo con el siguiente detalle:

1° puesto: USD 3,800

2° puesto: USD 2,000

3° puesto: USD 1,200

Asimismo, como premio, se entregarán a cada uno de los equipos que ocupen los tres primeros lugares giftcards de AVA, de acuerdo con el siguiente detalle:

1° puesto: S/ 3,000

2° puesto: S/ 2,000

3° puesto: S/ 1,000

Por otro lado, durante el desarrollo del evento, los asistentes serán parte de una serie de activaciones, en las que podrán obtener souvenirs y premios para quienes se animen a participar.

El obejtivo de este torneo es promover el deporte y el talento. Así como fortalecer los lazos comunitarios y recreativos durante la temporada de verano.

Todas las incidencias del evento estarán, en exclusiva, a través de la web de El Comercio. Además, se transmitirá EN VIVO y se compartirán fotos de cada partido.

