AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo: conoce el fixture y los grupos del torneo en Asia

Con la confirmación de los 12 equipos que participarán en la edición 2026 del AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo, se realizó el sorteo y se definieron a los integrantes de cada uno de los cuatro grupos que estarán en conpetencia este sábado 21 de febrero en la Playa Sol y Mar del distrito de Asia.

La expectativa es grande entre los inscritos que mostrarán sus mejores cualidades en el vóley. Además, disfrutarán en cada partido de una serie de innovaciones que harán de este torneo uno de los favoritos del verano limeño.

EQUIPOS CONFIRMADOS

Los Pancitos de la Carretera

Las Cobras

Punto Final

Solypower

Smart Arena

Toco y Me Voy

Las Palmas

Los Increíbles

La Guardería

Tsunami

Villa Coral

Lago Kulisic

FIXTURE - FASE REGULAR

FIXTURE - FASE FINAL

Serán 12 los equipos participantes, los mismos que se dividirán en cuatro grupos de tres cada uno. Ellos se enfrentarán entre sí, resultando un líder por serie. Los cuatro semifinalistas jugarán en dos llaves de definición directa y el ganador pasará a la gran final. Además, los perdedores disputarán el tercer y cuarto puesto de la competencia.

Todos los partidos, tanto de la serie de grupos, como de las finales, se jugarán bajo el formato de 3 sets con 15 puntos en cada uno y una diferencia mínima de dos.

Cabe mencionar que el evento contará con una serie de activaciones para entretener a los asistentes al mismo, además que habrá música en vivo para hacer la experiencia mucho más amena y divertida en un ambiente familiar y de confraternidad.

Todas las incidencias del evento estarán, en exclusiva, a través de la web de El Comercio. Además, se transmitirá EN VIVO y se compartirán fotos de cada partido.

