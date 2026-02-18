AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo: ¿Cuál es el objetivo de este evento deportivo?

En una importante apuesta por el deporte amateur, se presenta la primera edición del torneo AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo, el mismo que se realizará en un full day el próximo sábado 21 de febrero, desde las 10:00 a.m. y promete ser uno de los favoritos del público.

La sede del evento será la playa Sol y Mar del distrito sureño de Asia y contará con 12 equipos, que se dividirán en grupos para enfrentarse entre sí y lograr el primer lugar, el mismo que le otorgará el pase a las semifinales del torneo.

El certamen contará con muchas particularidades como reglas especiales para hacer del partido un evento mucho más dinámico y divertido, no solo para los protagonistas del juego, sino también para el público.

¿Cuál es el objetivo del AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo?

Esta iniciativa busca no solo promover el deporte y el talento, sino también fortalecer los lazos comunitarios y recreativos durante la temporada de verano.

¿Quiénes pueden participar del AVA Volley Sunfest?

Cabe precisar que en este torneo los jugadores participantes deberán ser residentes de las distintas playas de Asia, así como de las otras consideradas en las bases del campeonato.

Es importante informar que los inscritos deberán ser mayores de 16 años de edad y no podrán ser jugadores profesionales activos o retirados de voley. Además, cada jugador podrá representar como máximo a 1 equipo.

Reglas especiales

Este innovador torneo tendrá tres reglas especiales, haciéndolo mucho más atractivo tanto para los participantes como para el ferviente público que asistirá al evento para alentar a sus equipos favoritos.

Super punto: Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el punto que se vaya a jugar valdrá el doble.

Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el punto que se vaya a jugar valdrá el doble. Uno menos: Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el equipo contrario tendrá que jugar ese punto con 1 jugador menos.

Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el equipo contrario tendrá que jugar ese punto con 1 jugador menos. Refuerzo Pro (aplica solo en la final): Si el equipo elige esta SÚPER CARD, un jugador o jugadora PRO reforzará al equipo por los siguientes 3 puntos.

Todas las incidencias del evento estarán, en exclusiva, a través de la web de El Comercio. Además, se transmitirá EN VIVO y se compartirán fotos de cada partido.

