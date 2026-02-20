AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo: ¿Qué premios entrega esta primera edición?

La primera edición del AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo llega con importantes sorpresas, no solo para los participantes sino también para el público asistente que se dé cita en la Playa Sol y Mar en el distrito de Asia, en donde se realizará el evento.

Con la conformación de los grupos en competencia, una de las preguntas más recurrentes entre los inscritos era cuáles serían los premios para los finalistas y campeones del torneo y en esta nota te daremos esos detalles.

PREMIOS DEL EVENTO

Como premio, se entregarán a cada uno de los equipos que ocupen los tres primeros lugares giftcards de JetSMART, de acuerdo con el siguiente detalle:

1° puesto: USD 3,800

2° puesto: USD 2,000

3° puesto: USD 1,200

Las giftcards serán entregadas por equipo y su uso estará sujeto a los siguientes términos y condiciones:

La giftcard puede ser ocupada para cualquier vuelo disponible en el sitio web www.JetSMART.com.

Para canjear tu giftcard, tienes que ingresar el código, al momento de pagar tu reserva en www.JetSMART.com.

El código de la giftcard no se puede utilizar para cotizar. Se debe ingresar una vez estén seguros de realizar la compra, de lo contrario se consumirá el saldo y no habrá derecho a reclamos.

La giftcard no es válida para compras de grupos, de 10 pasajeros o más. En el caso que necesites comprar para más de 10 pasajeros tendrás que hacer más de 1 compra y de esa forma podrás.

La giftcard puede ser ocupada para la compra de pasajes y opcionales disponibles en el sitio web de JetSMART.

La giftcard no incluye el pago de: tasas de embarque, impuestos, ni comida a bordo.

Dicho valor debe ser costeado por el pasajero.

La giftcard puede ser usada múltiples veces.

La giftcard tiene vigencia hasta 31 diciembre del 2026.

Las giftcards no son acumulables, esto quiere decir que no se puede agregar más de una giftcard en el proceso de compra.

Solo puedes usar una vez la giftcard en la misma reserva.

La responsabilidad del uso de la giftcard queda en manos de quien la reciba, una vez emitida, Jetsmart no podrá volver a gestionar otra.

Asimismo, como premio, se entregarán a cada uno de los equipos que ocupen los tres primeros lugares giftcards de AVA, de acuerdo con el siguiente detalle:

1° puesto: S/ 3,000

2° puesto: S/ 2,000

3° puesto: S/ 1,000

Las giftcards serán entregadas por equipo y su uso estará sujeto a los siguientes términos y condiciones:

Los premios consisten en giftcards canjeables exclusivamente por combustible Regular y Premium en las Estaciones de Servicio AVA Dasso (Av. Camino Real 1298, San Isidro), AVA Pezet (Av. General Pezet 1301, San Isidro), AVA Espinar (Av. Comandante Espinar 585, Miraflores), AVA El Polo (Av. Club Golf Los Incas 493, Surco) y AVA Lurín (Carretera Panamericana Sur Km 24, Lurín). Las gift cards tendrán vigencia hasta el 31 de julio de 2026 y podrán utilizarse hasta agotar el saldo disponible. Su uso no es acumulable con otras promociones, descuentos u ofertas, ni genera acumulación de soles ni beneficios dentro del programa AVACASH.

Además, durante el desarrollo del evento, los asistentes serán parte de una serie de activaciones que ofrecerá algunos souvenirs y premios para quienes se animen a ser parte de ellos.

El objetivo de este torneo es promover el deporte y el talento. Asimismo, fortalecer los lazos comunitarios y recreativos durante la temporada de verano.

¿Quiénes pueden participar del AVA Volley Sunfest?

Cabe precisar que en este torneo los jugadores participantes deberán ser residentes de las distintas playas de Asia, así como de las otras consideradas en las bases del campeonato.

Es importante informar que los inscritos deberán ser mayores de 16 años de edad y no podrán ser jugadores profesionales activos o retirados de voley. Además, cada jugador podrá representar como máximo a 1 equipo.

Todas las incidencias del evento estarán, en exclusiva, a través de la web de El Comercio. Además, se transmitirá EN VIVO y se compartirán fotos de cada partido.

