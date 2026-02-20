Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los 12 equipos participantes competirán este sábado 21 de febrero en la Playa Sol y Mar por el título de campeón.
Los 12 equipos participantes competirán este sábado 21 de febrero en la Playa Sol y Mar por el título de campeón.
Por Redacción EC

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo: conoce el fixture y los grupos del torneo en Asia
Vóley

AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo: conoce el fixture y los grupos del torneo en Asia

AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo: ¿Qué premios entrega esta primera edición?
Vóley

AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo: ¿Qué premios entrega esta primera edición?

Gerenta de marketing de AVA sobre el Volley Sunfest: “Esperamos motivar a las personas a mantenerse activas y generar experiencias positivas alrededor del deporte”
DT

Gerenta de marketing de AVA sobre el Volley Sunfest: “Esperamos motivar a las personas a mantenerse activas y generar experiencias positivas alrededor del deporte”

¡Partidazo! Alianza Lima clasificó a la semifinal del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 tras vencer a San Martín | FOTOS
Vóley

¡Partidazo! Alianza Lima clasificó a la semifinal del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 tras vencer a San Martín | FOTOS