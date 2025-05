La exvoleibolista Natalia Málaga escribió, a través de sus redes sociales, unas emotivas líneas para despedirse de Luisa Estela Fuentes Quijandría, leyenda del deporte quien falleciera el último jueves a los 76 años de edad.

Además de lamentar la noticia, la calificó a la capitana peruana como “maestra, guía y segunda madre”.

“Quiero despedirme de una persona que marcó mi vida para siempre. No fue solo una entrenadora, fue una maestra en el deporte y en la vida. Una guía, un ejemplo, una segunda madre. Desde el primer día en la cancha, creíste en mí incluso cuando estaba en pleno desarrollo", se lee en parte de la publicación.

“Me formaste con disciplina, con pasión, con valores que me acompañan hasta el día de hoy. Me enseñaste que el vóley no es solo un deporte, sino una escuela de vida, y una pasión, que detrás de cada esfuerzo hay una recompensa”, agrega Málaga.

DESPEDIDA DE NATALIA MÁLAGA

Nacida en Ica el 19 de agosto de 1948, Lucha Fuentes fue descubierta a los 14 años por el entrenador Akira Kato. Debutó con el colegio Divino Maestro y se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del vóley sudamericano en las décadas de 1960 y 1970.

Participó en dos Juegos Olímpicos (México 1968 y Montreal 1976), dos Copas del Mundo y múltiples torneos sudamericanos, panamericanos y mundiales.

Su liderazgo y talento fueron fundamentales para posicionar al Perú como una potencia del vóley femenino.

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Dale click al link.