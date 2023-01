En el Club El Comercio sabemos que aprender inglés es importante para tener más oportunidades laborales y personales. Por eso gracias al beneficio exclusivo de hasta el 28% de descuento en Euroidiomas, cada suscriptor podrá matricular a sus hijos desde los 3 hasta los 14 años y lograr que obtengan fluidez y seguridad para hablar el idioma.

La metodología EuroXperience estimula la interacción y participación. En este caso el precio especial es de S/ 255 (P.regular S/355) por ciclo en clases virtuales y presenciales más matricula gratis.

Para obtener el beneficio en sede, el suscriptor deberá estar presente y mostrar su documento de identidad oficial. En tanto, para acceder vía Call Center, deberá comunicarse al número 6405055 / 960565862 o escribir al correo asistente.marketing@euroidiomas.edu.pe e indicar su tipo y número de documento oficial al realizar la matricula.

La promoción es válida solo para alumnos nuevos tanto en los cursos virtuales como presenciales para la compra de uno o más ciclos. Cabe indicar que se podrá adquirir hasta 6 ciclos siempre que existan cursos disponibles. La consulta de cupos se hará de forma directa con el establecimiento.

El beneficio puede ser transferible a familiares directos (hijos, espos(a)). Sin embargo, deberá ser el suscriptor quien tendrá que realizar la inscripción. Un dato importante a indicar es que el descuento no es retroactivo, es decir, si no se indica al momento de la inscripción, no podrá solicitarlo luego.

No dejes pasar este descuento exclusivo e impulsa la educación de tus hijos. Recuerda que si eres suscriptor de El Comercio tienes la oportunidad de tener diferentes descuentos y promociones.

