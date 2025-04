“El club Sporting Cristal informa a los hinchas y al público en general que la institución ha decidido resolver unilateralmente el vínculo contractual con el profesor Guillermo Farré y su comando técnico”, indicó el club rimense en un comunicado publicado el 10 de abril.

En el fútbol, los buenos resultados sostienen los proyectos. Los malos los dinamitan. Un día antes de la salida de Farré, los celestes cayeron goleados 3–0 ante Bolívar en Bolivia por la Copa Libertadores. En el campeonato local, han perdido tres partidos y se ubican en la sexta posición de la tabla.

Desde el 2014, el DT que más tiempo permaneció al frente de los rimenses fue Roberto Mosquera (988 días). Con él, Sporting Cristal consiguió el título nacional del 2020, el último hasta ahora.

El patrón se repite con otros técnicos del club. Daniel Ahmed –el segundo entrenador con más tiempo en el cargo– permaneció en el banco 729 días y ganó el torneo del 2014. Con Mariano Soso (353 días), se consagraron campeones en el 2016 y con Mario Salas (364 días) consiguieron el título del 2014.

“En el fútbol, todo se sostiene sobre los resultados. Lo más importante es jugar y ganar, en todo el mundo es así. En el Perú, el gran problema es que la mayoría de los clubes tienen entre sus dirigentes a personas que no están capacitadas. Así, ¿de qué proyecto sostenible podemos hablar?”, cuestiona el director técnico Teddy Cardama.

En esta gráfica sobre Sporting Cristal, se muestra cómo los cuatro campeonatos coinciden con los técnicos que más duraron:

Los malos resultados son el principal motivo de la salida de los técnicos de los clubes nacionales, según un análisis efectuado por ECData con información sobre Cristal, la ‘U’ y Alianza Lima de los últimos 11 años, entre enero del 2014 y el 17 de abril del 2025.

La noche del último miércoles, Cristal anunció que el experimentado Paulo Autuori, de 68 años, será su nuevo entrenador “hasta diciembre del 2026”. En el Perú, el brasileño fue campeón con los celestes y Alianza Lima, y dirigió la selección. Su última experiencia como DT fue en el 2023 con el Cruzeiro de su país.

“Después de Roberto Mosquera, en Cristal no ha habido estabilidad. Un gran problema es que no tienen el poder económico que tenían antes, el cual ahora recae en la ‘U’ y Alianza. Creo que Cristal sigue en la búsqueda de estabilidad y ahora apuestan por la experiencia. Autuori fue exitoso en el Perú y tiene mucha experiencia. No está apostando por técnicos innovadores”, explica Vicente Cisneros, periodista de “Gol Perú”.

La otra orilla

El 14 de marzo del 2025. Universitario confirmó la salida del técnico Fabián Bustos, quien renunció al cargo para integrarse a Olimpia, un histórico club paraguayo que también compite en la presente Copa Libertadores.

“El club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y a la hinchada crema que tras una reunión sostenida entre la administración y el director técnico Fabián Bustos, se acordó la finalización de su vínculo contractual con el primer equipo”, expresó el equipo crema.

En el medio local, es poco frecuente que un entrenador deje un equipo por una mejor oferta, ya sea en el extranjero o para asumir la selección. Pero en Universitario de Deportes sucedió dos veces seguidas.

Campeón con la ‘U’ en el 2024, el año del centenario, Bustos ha consolidado al plantel crema. Además, deja al equipo en el segundo lugar del Apertura, aunque en la Libertadores ha sufrido dos derrotas.

Su antecesor, Jorge Fossati, se coronó campeón con Universitario un año antes, en el 2023, y también dejó la institución para dirigir la selección peruana de fútbol.

“A nivel del primer equipo, en la ‘U’ se ve que existe un proyectó común de Fossati y Bustos. Hay una continuidad: una idea de juego similar y casi la misma plantilla. Creo que para este año, el equipo tiene un nivel menor que el del año pasado, no se reforzó. Pero lo más importante es que no hay promoción de jugadores de las canteras, un problema muy común en el fútbol peruano”, asevera el periodista deportivo Eddie Fleischman.

“El caso de la ‘U’ es muy particular, porque los directivos no han cortado los últimos dos procesos, sino que los mismos técnicos decidieron irse. En Universitario hay un factor importante: la presión de los hinchas. El técnico que llega a la ‘U’ tiene que saber convivir con esa presión”, indica Cisneros.

Evaluación constante

En el período evaluado, Alianza Lima se coronó campeón tres veces, pero fue el club que cambió más entrenadores (16). En promedio, un comando técnico permanece en el equipo victoriano 30 partidos.

“En Alianza Lima, los directores deportivos no tomaron las mejores decisiones, parecía un manejo más de hinchas y fue evidente una falta de planificación a largo plazo, sin lineamientos claros. Por ejemplo, Mariano Soso [el DT anterior] es antagónico a Néstor Gorosito. Hay que ver ahora si Gorosito sigue firme cuando el equipo no tenga buenos resultados”, añade Cisneros.

Precisamente con Gorosito, Alianza parece haber encontrado un camino a seguir. Con el DT argentino en el banco, los victorianos superaron las tres rondas preliminares de la Copa Libertadores y acaban de conseguir un empate en Brasil ante el poderoso Sao Paulo. En el torneo local, ocupan el cuarto lugar.

Para Fleischman, la gestión del argentino ha mostrado algo mucho más importante. “Gorosito ve cosas que otros no ven. Se atreve a darles responsabilidad a jugadores jóvenes, a meterlos a la cancha en momentos claves y prueba chicos jóvenes que vienen de atrás. Veo un técnico que sabe qué quiere para el equipo. No me disgustaría que se quede en Alianza si no campeona, porque un título puede ser circunstancial. Lo fundamental es evaluar qué me deja un técnico para el futuro, a quiénes promovió. Eso es hablar de un proyecto”, expresó.

Cisneros tiene una opinión similar. “Los equipos se sostienen en sus canteras y en el país actualmente no las hay: ni la ‘U’, ni Cristal ni Alianza tienen jugadores en sus canteras que les permitan sostener un proyecto. Con canteras fuertes, los equipos tendrían menores planteles para competir a nivel internacional. Y eso se refleja en la selección”.