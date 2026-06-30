Alfredo Vergara, Gerente General de Control Interno y Cumplimiento de BBVA Perú

Cuenta con más de 30 años de trayectoria en el Grupo BBVA. Ha asumido responsabilidades en áreas como Riesgos, negocio fiduciario y Talento & Cultura, además de liderar recientemente el área de recuperaciones en Perú.

Joaquín Uríbarri Zarranz, Chief Academic Officer de Laureate Perú

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por IE Business School. Cuenta con más de 30 años de experiencia en gestión académica, innovación educativa y formación ejecutiva.

José Antonio Salardi, director ejecutivo de Codip

Economista, con trayectoria en gestión pública y promoción de inversiones. Ha sido ministro de Economía y Finanzas, ministro de la Producción, director ejecutivo de ProInversión y viceministro de MYPE e Industria.

Sam Izaguirre, vicepresidente de Ejecución de Proyectos para Sudamérica de Ausenco

Ingeniero Eléctrico por Rice University, con formación en Finanzas y Contabilidad. Cuenta con más de 30 años de experiencia en minería, hidrocarburos e infraestructura.

Claudio Stopatto, General Manager de ISG para América Latina de Lenovo

Cuenta con amplia experiencia en infraestructura y telecomunicaciones. Se incorporó a Lenovo en 2021 como Director General de ISG en Brasil y recientemente lideró la división de Software y Alianzas para América Latina.