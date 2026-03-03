Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: GEC)
(Foto: GEC)
/ Ivan Alvarado
Por Redacción EC

Las exportaciones mineras del Perú sumaron US$ 61.849 millones al cierre del 2025, lo que significó un crecimiento de 28% respecto al 2024 (US$ 48.368 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Según el gremio, el sector explicó el 66% de las exportaciones totales del país durante el año.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.