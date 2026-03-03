Las exportaciones mineras del Perú sumaron US$ 61.849 millones al cierre del 2025, lo que significó un crecimiento de 28% respecto al 2024 (US$ 48.368 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Según el gremio, el sector explicó el 66% de las exportaciones totales del país durante el año.

El cobre fue el principal producto exportado, con envíos por US$ 28,130 millones entre enero y diciembre del 2025, cifra que representó un aumento de 19,3% frente al 2024 (US$ 23.575 millones). Este metal concentró el 45% del valor total exportado por la minería.

Las exportaciones de oro alcanzaron US$ 23.244 millones en 2025, lo que implicó un incremento de 48,8% respecto al año previo (US$ 15,618 millones). El oro representó el 38% del valor exportado por el sector.

La SNMPE señaló que el mayor valor exportado en 2025 frente al 2024 se explicó por el aumento de los envíos de oro (US$ 7,626 millones adicionales), cobre (US$ 4,554 millones más), plomo (US$ 766 millones más) y zinc (US$ 487 millones más), debido a mayores precios y volúmenes.

En diciembre de 2025, las exportaciones mineras ascendieron a US$ 6.468 millones, lo que reflejó un crecimiento de 47,6% frente al mismo mes del 2024 (US$ 4.381 millones).

En ese mes, los envíos de cobre alcanzaron US$ 2.654 millones, un aumento de 39,3% respecto a diciembre del 2024 (US$ 1,905 millones), explicado por un incremento de 43,1% en el precio, pese a que el volumen se redujo en 2,6%.

Las exportaciones de oro llegaron a US$ 2.658 millones en diciembre, lo que representó un crecimiento de 62,4% frente a diciembre del 2024 (US$ 1.636 millones), impulsadas por un aumento de 57,7% en el precio y de 3% en el volumen.