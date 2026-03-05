El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ángelo Victorino Alfaro Lombardi, informó este jueves ante el Pleno del Congreso que el país enfrenta su crisis energética más grave en dos décadas.

Pues, tras la rotura del ducto de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni (Cusco) el pasado domingo, el abastecimiento nacional ha caído drásticamente, cubriendo actualmente solo 70 millones de pies cúbicos diarios, apenas el 9% de la capacidad habitual de 800 millones.

La emergencia, originada inicialmente en el sistema de transporte de líquidos y que luego impactó la tubería principal de gas natural, ha obligado al Ejecutivo a declarar el estado de emergencia y disponer el racionamiento del recurso.

Ministro de Energía y Minas, Ángelo Victorino Alfaro Lombardi, ante el Congreso de la República por crisis de gas natural | Foto: Congreso

De ese modo, el ministro detalló que el orden de prioridad sitúa en primer lugar al consumo residencial (hogares), seguido por el sistema de salud y el transporte masivo como el Metropolitano.

“Se ha priorizado a las amas de casa. En segundo lugar, el funcionamiento del transporte masivo, hospitales y las atenciones en el sistema de salud. Lamentamos tener que cortar a los taxistas, pero no tenemos más alternativas. Ellos tienen como opción la gasolina, pues los autos son duales” , sostuvo Victorino.

Respecto a las causas del incidente, el ministro reportó que recién el miércoles 4 de marzo el personal de TGP logró ingresar equipos a la zona debido a las dificultades geográficas y climáticas, ya que el punto de falla solo es accesible vía helicóptero.

Pedro Gamio, exviceministro de Energía y Mina, prevé dos semanas para reparar ducto de Camisea. Advirtió en el programa de Milagros Leiva que la contingencia mantendrá el racionamiento de gas natural para la industria y la generación eléctrica.

En el momento de la deflagración, 19 contratistas realizaban mantenimiento en una válvula, pero el origen exacto del evento sigue bajo investigación por parte de Osinergmin.

“Descarto que se esté exportando gramo alguno de gas. Todo se destina a la reserva para los 14 días que demorará, según TGP, la reparación del ducto. El 14 de marzo debe reiniciarse el sistema normal”, sentenció el titular del Minem.

Para mitigar el impacto en el sector industrial, el Gobierno ha exonerado de trámites y autorizaciones legales el uso de combustibles alternos (como GLP o diésel), buscando evitar una parálisis productiva y reducir la presión sobre el mercado de gas natural mientras concluyen las labores de reparación.

