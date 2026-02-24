Resumen
César Manuel Quispe Luján fue ratificado como titular del Ministerio de la Producción (Produce) en una ceremonia realizada hoy en Palacio de Gobierno, sumándose así a las filas del flamante gobierno del presidente José María Balcázar.
