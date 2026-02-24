César Manuel Quispe Luján fue ratificado como titular del Ministerio de la Producción (Produce) en una ceremonia realizada hoy en Palacio de Gobierno, sumándose así a las filas del flamante gobierno del presidente José María Balcázar.

Quispe Luján ya ocupaba el cargo de ministro de la Producción desde octubre del 2025, cuando fue designado durante el gobierno de José Jerí.

El funcionario es licenciado en Administración de Cooperativas por la Universidad Nacional Federico Villarreal y máster en Microfinanzas y Desarrollo Social por la Universidad de Alcalá (España). Cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública y privada, con experiencia en los sectores MYPE, industria, pesca y financiero.

En abril del 2024, antes de ser designado como titular del Produce, fue designado viceministro de MYPE e Industria, desde donde lideró la formulación e implementación de políticas orientadas al fortalecimiento empresarial, la industrialización sostenible, la innovación y la descentralización productiva.

Asimismo, fue miembro de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep) y presidente del directorio del Banco Agropecuario (Agrobanco) entre el 2021 y 2024.

Con anterioridad, el ministro Quispe Luján también integró el Consejo de Administración del Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo (FSDC), promoviendo el fortalecimiento del sistema cooperativo nacional.