Previamente, fue viceministro de Mype e Industria. (Foto: Mario Zapata)
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

César Manuel Quispe Luján fue ratificado como titular del Ministerio de la Producción (Produce) en una ceremonia realizada hoy en Palacio de Gobierno, sumándose así a las filas del flamante gobierno del presidente José María Balcázar.

