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Un elector intenta encontrar su nombre en un rasgado padrón en la pared, durante las elecciones municipales de noviembre de 1986. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Un elector intenta encontrar su nombre en un rasgado padrón en la pared, durante las elecciones municipales de noviembre de 1986. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
/ EL COMERCIO
Por Enrique Planas

Como la de cualquier otra República en la que sus autoridades son elegidas por elecciones generales, la historia del Perú está plagada de denuncias de fraude, violencia o coacción política, especialmente a lo largo de todo nuestro siglo XIX republicano. Por ello, en el Congreso de 1892, durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, se abrió un álgido debate sobre la reforma de la Ley de Elecciones, uno de los primeros esfuerzos institucionales por dar mayor transparencia y rigor técnico al sistema electoral. Se buscaba establecer los pasos, desde la instalación de las mesas de sufragio hasta la proclamación de los ganadores, para combatir las malas prácticas.

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