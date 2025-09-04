El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, informó que el cuerpo de Zetro Leonardo Purba, funcionario de la Embajada de Indonesia en Perú asesinado la noche del lunes 1 de septiembre en Lince, será repatriado a su país en los próximos días.

El canciller precisó que la esposa y los tres hijos menores del ciudadano extranjero regresarán a Yakarta, capital de Indonesia, junto a los restos de la víctima, durante conferencia de prensa del Consejo de Ministros.

Schialer destacó que la presidenta Dina Boluarte transmitió sus condolencias, en nombre del Gobierno y del pueblo peruano, al presidente de Indonesia, Prabowo Subianto. Asimismo, señaló que él se comunicó con su homólogo indonesio, Sugiono, para expresar su pesar y garantizar el compromiso del Perú en las investigaciones.

“La señora presidenta también le aseguró al presidente de Indonesia que se están agotando todos los recursos necesarios para hacer de esta una investigación prolija, rápida y eficiente, y dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de este hecho de sangre”, indicó el canciller.

(Foto: Cancillería peruana)

Además, en otras declaraciones a la prensa, Schialer subrayó que el crimen tendrá repercusión internacional y que el Estado peruano asumirá la responsabilidad de brindar explicaciones.

“Esto es algo que va a repercutir en los medios internacionales y que, por supuesto, nosotros tendremos que salir a dar las explicaciones del caso (...) lo vamos a hacer con la frente en alto y con la verdad en la mano”, afirmó.

Finalmente, el titular de Torre Tagle advirtió que este asesinato refleja la magnitud de la inseguridad en el país. “Este es un campanazo más, una llamada más de atención de que el principal problema que tiene nuestra querida patria es la inseguridad”, sostuvo, al remarcar que la violencia y el crimen organizado han sobrepasado hace tiempo la capacidad del gobierno.