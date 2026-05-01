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ATU anuncia horario especial del transporte público por feriado del 1 de mayo en Lima y Callao| Foto: Andina
ATU anuncia horario especial del transporte público por feriado del 1 de mayo en Lima y Callao| Foto: Andina
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció un horario especial para los servicios de transporte público este jueves 1 de mayo, debido al feriado por el Día del Trabajo. La medida busca garantizar la movilidad de los usuarios y reducir posibles inconvenientes por la menor circulación de unidades en la ciudad.

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