La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció un horario especial para los servicios de transporte público este jueves 1 de mayo, debido al feriado por el Día del Trabajo. La medida busca garantizar la movilidad de los usuarios y reducir posibles inconvenientes por la menor circulación de unidades en la ciudad.

La entidad explicó que esta medida permitirá atender la demanda de pasajeros durante el feriado largo, tanto para quienes necesiten movilizarse por actividades habituales como para aquellos que aprovecharán el fin de semana para viajar o realizar otras actividades recreativas.

Asimismo, la ATU recomendó a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación y realizar la recarga de sus tarjetas para evitar contratiempos en estaciones y terminales.

Estos son los horarios del Metropolitano, Metro y corredores

En el caso del transporte regular, el servicio funcionará desde las 4:30 a. m. hasta las 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda de pasajeros. Los taxis autorizados, por su parte, operarán las 24 horas del día.

Los corredores complementarios atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales, mientras que el servicio Aerodirecto mantendrá sus rutas y horarios regulares.

La Línea 1 del Metro de Lima funcionará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de entre 6 y 15 minutos, dependiendo de la franja horaria. En tanto, la Línea 2 del Metro de Lima mantendrá su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Metropolitano, Aerodirecto y taxis formales marcan los avances del transporte en Lima y Callao. (Foto: ATU)

Horarios especiales por el feriado del 1 de mayo

Transporte regular: de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.

de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio. Taxis autorizados: operarán las 24 horas del día.

operarán las 24 horas del día. Corredores complementarios: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales.

de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales. Aerodirecto: funcionará en sus rutas y horarios habituales.

funcionará en sus rutas y horarios habituales. Línea 1 del Metro de Lima: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de 6 a 15 minutos, según la franja horaria.

de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de 6 a 15 minutos, según la franja horaria. Línea 2 del Metro de Lima: mantendrá su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Metropolitano:

Servicios regulares A, B y C: de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. Expreso 5: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Expreso 1: de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Buses alimentadores: hasta las 11:00 p. m.

hasta las 11:00 p. m. Servicio Lechucero: operará con normalidad viernes y sábado de 11:30 p. m. a 4:00 a. m.

La institución indicó que todos los detalles adicionales serán difundidos a través de sus canales oficiales para mantener informados a los usuarios.

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